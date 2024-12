8 DIY de cartes de Noël qui surprendront et toucheront vos proches

Les cartes de Noël passent parfois inaperçues sous le sapin, sauf lorsqu’elles contiennent un chèque ou des billets. Alors cette année, misez sur l’originalité du « fait maison » et fabriquez des cartes uniques, qui n’existent nulle part ailleurs. Voici 8 DIY pour créer des cartes de Noël dignes de ce nom ! Celles-ci, vos proches vont les conserver précieusement dans une boîte. Elles ont une belle valeur sentimentale.

Carte de Noël rustique, esprit « retour de forêt »

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec les pinceaux ou la mine des feutres, ce DIY spécial cartes de Noël risque de vous plaire. Nul besoin d’avoir la fibre artistique pour le mettre en pratique. Pour donner vie à cette carte encore blanche, vous devez simplement improviser une petite chasse au trésor en forêt.

Récoltez tout ce qui vous tombe sous la main et ce que vous trouvez pertinent pour le thème : des branches de sapin, du houx (attention, ça pique), des feuilles mortes, de la mousse, de la fougère… Ensuite, vous devez mettre en scène ces éléments naturels. C’est là que ça se corse. Dessinez d’abord vos formes au crayon de papier avant de passer au collage. Puis disposez vos trouvailles champêtres de sorte à obtenir un sapin ou une couronne. Veillez à ce que l’ensemble soit harmonieux. Ainsi vous obtenez une carte naturellement parfumée qui éveille tous les sens !

Carte de Noël graphique, façon « couture »

Ce DIY astucieux vous permet de personnaliser vos cartes de Noël sans y laisser votre patience ou vos nerfs. Ici tout est question d’adresse. Sur le même principe que la broderie, en moins compliqué, vous devez relier des fils en laine entre eux pour façonner vos sapins de Noël. Vous n’avez jamais eu d’aiguilles entre les doigts et vous n’y connaissez rien en couture ? Ce n’est pas un problème. Ce tutoriel est assez instinctif. Le geste vient tout seul.

Faites d’abord des trous dans le papier (de préférence bien rigide), puis commencez votre toile en partant de l’intérieur vers l’extérieur. Vous pouvez même varier les nuances de vert pour apporter plus de relief. Avec leur style contemporain et leur côté bi-matière, ces cartes vont époustoufler leur destinataire.

Carte de Noël en 3D avec une surprise à l’intérieur

Cette carte de Noël se confond avec celle que l’on trouve à l’avant des librairies tant elle est sophistiquée ! C’est une carte « pop up » qui a l’air classique en apparence, mais qui réserve une belle magie à l’ouverture. Elle abrite des personnages à l’effigie du bonhomme de neige ou des paysages enchantés en relief. Là, il vous faut de brèves notions d’origami. Si vous savez faire des cocottes ou des éventails en papier, c’est bon ! Vous pouvez l’entamer les yeux fermés.

Ici tout se joue dans le pliage. Pour le sapin, découpez des bandes de papier vert de la même dimension puis repliez-les sur elles-mêmes afin d’avoir un accordéon. Collez chaque extrémité de part et d’autre de la carte. Plus vous montez, moins vous devez laisser d’espace au milieu. Une fois l’opération finie, peaufinez le tout avec un marqueur biseauté et sortez votre plus belle plume pour écrire vos meilleurs vœux.

Carte de Noël avec des boutons

Vous avez certainement des boutons de vêtement inutilisés ou détricotés qui traînent dans un coin de votre maison. Peut-être même qu’ils sommeillent dans une vieille boîte en fer à l’effigie de biscuits secs. Il est temps de leur redonner une deuxième vie ! Ce DIY spécial cartes de Noël suggère même d’en faire des pièces maîtresses !

Ces boutons laissés à l’abandon se transforment en élégants ornements. Ils s’érigent au-dessus de sapin dessiné à la main, sur des guirlandes tracées au crayon noir ou encore au coeur de flocon. Variez la forme, la taille et les couleurs pour obtenir une carte encore plus pétillante et singulière.

Carte de Noël magique à secouer

Les sequins quittent les robes festives pour se greffer aux cartes de Noël et leur donner de l’éclat. Grâce à ce DIY ultra simple, vous réalisez une carte qui suscite l’effet « whaou ». Pour mettre des paillettes dans les yeux de vos proches, c’est ce tuto qu’il vous faut !

À l’aide d’un emporte-pièce, découpez un sapin sur la face de votre carte. Faites-le au cutter si vous en avez un. Ensuite, munissez-vous d’une pochette plastique transparente. Ajustez-la à la dimension de votre carte. Placez vos paillettes et autres détails scintillants à l’intérieur. Fixez le tout au dos de la page avec de la colle extra forte. Et pour la touche finale, n’oubliez pas d’inscrire le « joyeux Noël » en couverture.

Carte de Noël en perles à repasser

Vous vous souvenez des perles à repasser ? Vous savez, ces petites perles en plastique cylindrique qui se soudent grâce à la chaleur du fer à repasser. Eh bien, elles sont au cœur de tous les DIY et se glissent même sur les cartes de Noël. Elles peuvent prendre la forme du père Noël, d’une boule décorative, d’une couronne ou encore d’un flocon.

Vous pouvez vous permettre toutes les fantaisies. Il vous suffit juste d’avoir un modèle sous les yeux pour bien positionner vos perles et éviter les erreurs. Une fois les perles liées, disposez votre création sur la carte et complétez avec d’autres détails (étoiles scintillantes, autocollants…).

Carte de Noël avec empreinte en bonhomme de neige

Ce DIY attendrissant rappelle les créations manuelles des enfants de maternelle, avec un supplément d’humour en plus ! Pour le reproduire à la maison, trempez votre main dans de la peinture blanche et tamponnez-la sans hésiter sur une carte brune dans le style « kraft ». Ainsi, vous laissez une belle empreinte immaculée sur la face de la carte. C’est d’ailleurs la base de votre œuvre. Vos cinq doigts se muent ensuite en une joyeuse troupe de bonshommes de neige. À vous de laisser parler votre imagination !

Carte de Noël minimaliste tampon boule de Noël

Ne jetez plus les couvercles de vos petits pots de confiture (ceux que vous avez peut-être reçus dans un panier garni le Noël dernier). Ils peuvent vous servir pour ce DIY spécial cartes de Noël. En l’occurrence, ils se convertissent en tampon « sur-mesure ». Pour faciliter la prise en main, ajoutez un bouchon en liège sur la surface plane.

Ainsi, au lieu de dessiner vos boules de Noël au compas, vous n’avez plus qu’à tremper votre tampon dans la peinture de votre choix et à inscrire le rond à même la carte. Ne badigeonnez pas tout le tour pour avoir ce côté un peu « effacé », plus esthétique. Dessinez des fils pour mimer des boules en suspension. Si vous avez la main habile, ajoutez des branches de sapin au-dessus.

Grâce à ces DIY, vous offrez des cartes de Noël qui marquent vraiment les esprits et qui retiennent l’attention ! C’est un noble geste. Ça vaut le coup de bricoler.