L’astuce ultime pour que votre tapis reste toujours en place !

Les tapis peuvent transformer une pièce banale en un véritable cocon chaleureux. Mais, avouons-le, ils peuvent aussi se transformer en véritables patinoires domestiques ! Que vous soyez en chaussettes, en pantoufles ou même pieds nus, un tapis qui glisse est une catastrophe en embuscade. Heureusement, nous avons déniché l’astuce ultime pour que votre tapis reste solidement en place. Spoiler : vous n’aurez pas besoin d’un diplôme d’ingénieur ni d’un budget faramineux pour y parvenir.

Pourquoi vos tapis glissent-ils ?

Avant de plonger dans LA solution, comprenons pourquoi vos tapis se comportent comme des savonnettes. En général, cela se produit lorsque :

Le tapis est trop léger : certains tapis, surtout les modèles bon marché ou en fibres fines, n’ont pas de support antidérapant intégré.

certains tapis, surtout les modèles bon marché ou en fibres fines, n’ont pas de support antidérapant intégré. Le sol est lisse : les surfaces comme le parquet, le carrelage ou les sols stratifiés offrent peu de friction.

les surfaces comme le parquet, le carrelage ou les sols stratifiés offrent peu de friction. L’usure naturelle : avec le temps, les fibres sous votre tapis peuvent perdre leur adhérence, surtout si vous marchez beaucoup dessus.

Un tapis qui glisse n’est pas seulement agaçant, cela peut également être dangereux. Les accidents domestiques, tels que les chutes, sont l’une des principales causes de blessures à domicile. Rendre votre tapis immobile, c’est donc à la fois une question de sécurité et de sérénité. Et nous avons la solution !

La technique magique du cellophane

Imaginez : une solution simple, rapide et presque gratuite. Oui, tout ce dont vous avez besoin, c’est… du papier cellophane ! L’idée peut sembler farfelue, mais elle est aussi ingénieuse qu’efficace. Becky Nevitt, influenceuse derrière le compte Instagram @insidenumber5, a partagé cette astuce brillante avec ses abonné.e.s, et nous ne pouvons que l’applaudir.

Comment faire ?

Munissez-vous de papier cellophane : oui, celui que vous utilisez pour emballer vos sandwichs ou couvrir vos plats. Vous en avez probablement déjà dans vos tiroirs. Découpez des morceaux : pas besoin de couvrir tout le dessous du tapis. Quelques bandes bien placées suffisent. Placez-les sous le tapis : disposez les morceaux de cellophane entre le tapis et le sol, en insistant sur les coins et les bords. Laissez la magie opérer : le film plastique agit comme un adhésif léger, augmentant l’adhérence entre votre tapis et le sol.

Et voilà, votre tapis est fixé, sans clous ni colle. Simple comme bonjour, non ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Becky Nevitt (@insidenumber5)

Pourquoi ça fonctionne ?

Le secret de cette astuce réside dans la texture du papier cellophane. Ce matériau crée une fine couche qui accroît la friction entre deux surfaces lisses. En d’autres termes, le cellophane agit comme un « tampon » anti-glisse. La meilleure partie ? Cela fonctionne sur presque tous les types de sols, qu’ils soient en bois, carrelés ou en vinyle.

Si vous êtes du genre à chercher des solutions zéro déchet, ou si vous trouvez que le cellophane sous vos tapis n’est pas assez efficace, vous pouvez bien sûr opter pour des tapis antidérapants spécialement conçus pour rester en place. Ils sont généralement dotés d’un revêtement en caoutchouc ou d’un support en latex. Une solution simple, mais qui nécessite parfois un investissement initial. Opter pour des bandes adhésives double-face spécialement conçues pour les tapis peut sinon être judicieux. Ces bandes collent fermement sans endommager ni le tapis ni le sol.

Qui aurait cru qu’un simple rouleau de cellophane pouvait résoudre un problème aussi agaçant ? Et si le cellophane ne vous convainc pas, les options alternatives ne manquent pas. Alors, prêt.e à sécuriser vos tapis et à profiter d’un intérieur sans tracas ?