Il suffit de l’avoir chez soi pour se sentir mieux : la science valide

Votre maison est votre cocon, votre havre de paix. Cependant, en ajoutant un objet précis à votre décoration, vous pouvez tutoyer les plus hauts sommets du bonheur. Non il ne s’agit ni d’une fontaine feng shui, ni d’un carillon japonais, mais d’un élément à forte valeur sentimentale qui vous soutire un sourire béat à chaque coup d’œil.

Ces objets qui racontent notre histoire

À l’évocation d’objets apaisants, vous pensez peut-être en premier lieu à un bouddha, un attrape-rêve en macramé ou encore à un brûleur d’encens en forme de lotus. Pourtant, même si ces détails sont propices à la sérénité et au bien-être intérieur, ils ne vous feront jamais le même effet qu’un billet de concert encadré, qu’une photo de vacances accrochée au mur ou un vase hérité de mamie. Ces souvenirs, qui, aux yeux des autres, font « kitsch », ont toute leur place dans votre décoration.

En général, les souvenirs restent sagement dans une boîte et n’en sortent que de temps à autre, quand la nostalgie vous guette. Ils s’exposent rarement dans les intérieurs, qui se veulent de plus en plus esthétiques et aseptisés. À tort. Ces objets, qui ont quelque chose de personnel, ne sont peut-être pas les plus beaux ni les plus « présentables », mais ils font des merveilles sur le mental.

Une bougie qui évoque l’eau de Cologne de papi, un coquillage ramené d’un séjour à la mer, un objet artisanal conçu de la main de votre mère… À la vue de ces objets, votre cœur ralentit, vos pensées s’arrêtent et votre bouche s’étire vers le haut. Selon une étude publiée dans le Journal of Positive Psychology, revivre mentalement des souvenirs heureux diminue l’anxiété, renforce la confiance en soi et aide à relativiser les petits tracas du quotidien. Ces objets ne sont donc pas de simples éléments décoratifs : ils sont des gardiens silencieux de notre résilience intérieure.

Le pouvoir du souvenir dans les moments difficiles

Dans les pages brillantes des magazines, les intérieurs sont épurés et manquent cruellement de vie, de singularité. Alors, créez-vous un espace personnalisé où trône non pas des posters abstraits ou des affiches au design graphique, mais des photos souvenirs qui évoquent des moments gais. En posant vos yeux dessus, vous entendez encore les rires résonner, les oiseaux chanter et même les blagues alambiquées de papa. Les images remontent en surface et un petit film très agréable se joue dans votre tête.

À la différence des objets de décoration « classiques » trouvés dans les rayons ou sur les brocantes, ceux-là vous procurent des émotions brutes. Toucher un objet qui nous relie à une époque heureuse, relire une carte écrite à la main, sentir le parfum d’un vêtement, c’est reconnecter avec une version apaisée de soi-même.

Un luxe émotionnel à cultiver dans chaque pièce

Dans une société où la décoration se renouvelle sans cesse et change d’une année à l’autre, il est essentiel d’avoir ces objets qui résistent au temps et qui n’ennuient jamais. Prendre soin de ses souvenirs est un acte de résistance douce. C’est choisir la profondeur plutôt que l’éphémère. C’est offrir à son chez-soi une âme, et à son esprit un cocon.

Le luxe ne réside pas dans un canapé organique haut de gamme ou dans un bougeoir en cristal, mais dans ces objets souvenirs, qui ne veulent rien dire pour les invités, mais qui signifient beaucoup de votre point de vue.

Ressortez vos souvenirs de l’ombre des tiroirs et mettez de la dopamine partout chez vous en les hissant dans une bibliothèque ou en les posant sur votre meuble TV. Le bonheur se trouve dans les détails.