Maquillage peau grasse : astuces et conseils pour bien se maquiller

Les peaux grasses ont un ennemi commun : le sébum. Produit en excès par les glandes sébacées, il crée des brillances disgracieuses, dilate les pores et fait couler le fond de teint en quelques heures.

Résultat ? Un teint inégal, des zones luisantes sur la zone T, et une tenue maquillage qui capitule avant midi. Pourtant, quelques ajustements dans le choix des produits et dans les techniques d’application changent radicalement la donne.

Nous allons parcourir ensemble les étapes essentielles — préparer la peau, choisir le bon fond de teint, fixer, maquiller les yeux et les lèvres, gérer les retouches et sélectionner le bon matériel.

Préparer sa peau avant de se maquiller

Une bonne préparation, c’est 80 % du travail fait. Sans elle, même le meilleur fond de teint glissera sur le visage dès la deuxième heure.

La première étape consiste à nettoyer la peau avec un gel purifiant pour éliminer les impuretés et l’excès de sébum accumulé. On enchaîne avec une lotion astringente qui resserre les pores visibles et prépare la surface cutanée à recevoir le maquillage.

Contrairement à une idée reçue tenace, une peau grasse a autant besoin d’hydratation qu’une peau sèche.

La différence, c’est le type de produit. La crème de karité hydramatifiante Karethic, proposée à 30,00 euros, répond précisément à ce besoin : elle hydrate sans alourdir ni stimuler la production de sébum.

On l’applique de l’intérieur vers l’extérieur du visage, en mouvements doux.

Dernière étape avant le maquillage : la base de teint matifiante. Appliquée sur l’ensemble du visage, contour des yeux compris, elle incarne un bouclier anti-brillance dès le départ et améliore l’adhérence de tous les produits qui suivront.

Choisir et appliquer le bon fond de teint pour une peau grasse

Le fond de teint est la pièce maîtresse du maquillage peau grasse. Sa formule doit être fluide ou compacte, à finition mate et non comédogène pour éviter d’obstruer les pores et d’aggraver l’acné.

Les formules non comédogènes respectent la peau et ne bouchent pas les follicules pileux, un critère fondamental pour les peaux à tendance acnéique.

Plusieurs alternatives s’offrent selon les besoins. Une BB crème ou émulsion teintée convient aux peaux qui cherchent légèreté et naturel ; on l’applique du bout des doigts sur l’ensemble du visage sans oublier le cou.

Pour camoufler points noirs, pores dilatés ou petits boutons, un fond de teint correcteur fluide sera plus efficace. La crème de teint compacte matte, elle, offre un fort pouvoir couvrant avec très peu de produit.

La technique d’application fait toute la différence. Nous recommandons de réaliser des petits cercles de l’intérieur vers l’extérieur du visage, en insistant sur la zone T — front, nez, menton — qui concentre l’essentiel des brillances.

Un pinceau fond de teint sera préféré à une éponge classique, qui plaque le produit et accentue les imperfections au lieu de les atténuer.

Fixer le maquillage avec la poudre matifiante

La technique du baking pour une tenue longue durée

La fixation est l’étape que l’on néglige trop souvent, alors qu’elle conditionne la durabilité de l’ensemble du maquillage. Les produits en poudre pressée sont à privilégier sur les formules liquides ou crème, qui coulent sur une peau grasse dès que la chaleur monte.

La poudre translucide matifiante s’applique généreusement sur la zone T, là où la brillance revient le plus vite.

La technique du baking, d’origine américaine, consiste à déposer une couche généreuse de poudre de finition sur certaines zones — notamment le contour des yeux — puis à la laisser poser quelques minutes avant de l’estomper.

Lorna, conseillère chez Mademoiselle Bio, intègre cette méthode dans sa routine en 7 étapes, qui inclut aussi l’application d’un blush minéral de la marque Lily Lolo et d’un fixateur à base d’aloe vera signé Lavera.

Pour une tenue maximale, un spray fixateur complète la fixation en poudre. L’Airbrush Flawless Setting Spray garantit une tenue jusqu’à 16 heures — une performance sérieuse pour les journées longues.

Charlotte Tilbury intègre également ce spray dans sa routine en 6 étapes, aux côtés d’un bronzer mat et d’un highlighter à effet floutant.

Maquiller les yeux et les lèvres sur une peau grasse

Le contour des yeux mérite une attention spéciale. Les paupières grasses font migrer les ombres dans les plis en quelques heures.

Pour y remédier, on prépare les paupières avec des ombres à paupières crème à finition matte, qui adhèrent mieux à la peau et limitent les risques de disparition du maquillage.

Le mascara s’applique en zig-zag à la base des cils — la technique recommandée par Couleur Caramel — pour un volume optimal et une meilleure tenue.

L’anti-cernes, ou concealer, est un allié précieux. On humidifie préalablement une éponge avant de l’utiliser pour estomper le produit, puis on tapote délicatement sur l’ensemble du visage pour lisser et uniformiser le teint.

Pour les lèvres, les formules mates tiennent davantage que les gloss ou brillants, et ne migrent pas dans les ridules.

Gérer les retouches en cours de journée pour les peaux grasses et acnéiques

Poudrer directement sur une zone brillante, c’est l’erreur classique. Le résultat — une accumulation de produit qui épaissit le teint et bouche les pores.

La bonne approche consiste d’abord à absorber l’excès de sébum avec un papier matifiant ou de l’eau micellaire sur coton, puis à appliquer légèrement un correcteur ou anti-cernes uniquement sur les zones concernées.

Les papiers matifiants Mademoiselle Bio, fabriqués à base de fibre de chanvre, sont particulièrement efficaces. À 7,50 euros, ils absorbent le sébum sans perturber le maquillage déjà en place.

Pour les peaux acnéiques, rappelons-le clairement : le maquillage camouffle, il ne soigne pas. Une routine de soins adaptée reste indispensable en parallèle.

Le matériel indispensable pour maquiller une peau grasse

Le bon matériel change tout. Voici les outils essentiels à réunir dans sa trousse :

Un pinceau fond de teint pour une application précise et uniforme

Un pinceau poudre pour fixer le maquillage sur l’ensemble du visage

Un pinceau pro blush pour un blush minéral bien fondu

Un spray fixateur pour une formule longue tenue

Des papiers matifiants pour les retouches en déplacement

Les pinceaux et les doigts restent les meilleures options d’application ; les éponges ont tendance à plaquer les produits et à accentuer les imperfections.

Côté entretien, nettoyer ses pinceaux au moins une fois par semaine est une règle non négociable : les bactéries qui s’accumulent dans les poils sont directement responsables de boutons et d’inflammations.

Pour aller plus loin dans la maîtrise des techniques, des formations spécialisées existent, comme la Formation Maquilleur Perruquier du Spectacle, enregistrée au Répertoire National de certifications professionnelles, ou encore le cursus Makeup Trend dédié aux techniques tendance.

Une piste sérieuse pour celles et ceux qui souhaitent modifier leur passion du maquillage en véritable expertise.