Si vos toilettes sont dans votre salle de bain, cette règle d’hygiène est pour vous

On y pense rarement, et pourtant ce geste quotidien pourrait avoir un impact réel sur votre santé. Si vos toilettes sont situées dans la même pièce que votre douche/baignoire, votre lavabo et vos produits de soin, une étude récente invite à revoir une habitude : tirer la chasse d’eau sans refermer le couvercle.

Un phénomène invisible, mais bien réel

Des chercheurs de l’Université du Colorado ont analysé ce qu’on appelle le « toilet plume », un nuage microscopique de particules qui s’échappe des toilettes lorsqu’on tire la chasse avec le couvercle ouvert. Ce phénomène, totalement invisible à l’œil nu, propulse dans l’air de minuscules gouttelettes contenant des bactéries, des virus et d’autres agents pathogènes. Grâce à une technologie laser, les scientifiques ont observé que ces particules peuvent s’élever à plus d’un mètre au-dessus de la cuvette et rester en suspension plusieurs minutes, voire davantage.

Vos objets du quotidien directement exposés

Le problème devient d’autant plus préoccupant quand on considère l’environnement immédiat des toilettes. Brosse à dents, serviettes, cotons, produits de soin ou maquillage sont souvent posés sur des étagères ouvertes ou autour du lavabo. Résultat : ces objets peuvent être exposés aux particules en suspension après chaque chasse d’eau. Une contamination discrète mais bien réelle, qui peut participer à la prolifération de bactéries dans la salle de bain, en particulier si plusieurs personnes utilisent la pièce.

Un geste simple pour limiter les risques

La solution est aussi simple qu’efficace : refermer systématiquement le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse. Ce geste permet de limiter l’ampleur du nuage de particules et de préserver l’hygiène des surfaces environnantes. Bien qu’il ne supprime pas entièrement la dispersion de particules, il en réduit considérablement l’intensité, selon les chercheurs. C’est donc une habitude facile à adopter, qui s’intègre naturellement dans une routine d’hygiène plus globale.

Dans un contexte où l’on accorde de plus en plus d’importance à la prévention des maladies et à la qualité de l’air intérieur, cette recommandation prend tout son sens. Elle souligne aussi à quel point certains automatismes peuvent être réévalués au regard des connaissances scientifiques actuelles. Tirer la chasse d’eau avec le couvercle ouvert n’est pas anodin, surtout dans un espace aussi utilisé et intime que la salle de bain.