Cette tendance déco inspirée des Polly Pocket va vous éblouir !

Cette tendance déco va émerveiller l’enfant qui sommeille en vous. Murs pastels, déco kitsch et faussement naïve, meubles fonctionnels et modulables qui se transforment à l’infini… cet univers girly dans lequel vous faisiez déambuler vos Polly Pockets devient vôtre ! Après l’effervescence du « Barbie Core », place au style « Dolled Up », qui donne à votre intérieur des airs de maison de poupée. Vous allez pouvoir devenir la Polly Pocket que vous avez toujours rêvé d’être ! Il est temps de refaire une beauté à votre cocon et d’apprivoiser ces objets que vous avez connus uniquement au format miniature.

Un vent de nostalgie souffle sur la déco

L’année dernière, Barbie a largement influencé les tendances déco et imposé sa couleur fuchsia dans nos chaumières. Mais en 2025, c’est une autre figure de notre enfance qui nous inspire et nous invite à l’extravagance. Vous vous souvenez forcément du lieu de vie des Polly Pockets, ces poupées lilliputiennes, trois fois moins grandes que Barbie ? Eh bien, ce décor qui vous a tant enchanté pendant le tendre âge renaît à taille humaine, pour votre plus grand bonheur.

Les éléments de cette maison portative que vous avez traînés partout triplent de volume pour investir votre intérieur d’adulte et y incorporer une dose de nostalgie. Le style « Dolled Up » est un véritable art de vivre, où l’on joue avec les proportions, les textures et les tons pour recréer un univers candide et ludique. Miniatures, vaisselles aux allures de dinettes, accessoires charmants, mobiliers tout de pastel vêtus et ambiance cosy dictent cette tendance légère.

Pour simplifier, vous devez contempler votre intérieur avec les mêmes yeux que vous aviez à l’ouverture de cette maison pliable. La tendance « Dolled Up » vous invite à remonter le temps de l’insouciance.

Les éléments phares de la tendance « Dolled Up »

Pour adopter la tendance « Dolled Up », nul besoin de ressortir la maison de Polly Pockets qui traîne dans votre carton « souvenir ». Si vous n’avez plus une image très nette de son habitation fantaisiste, nous allons vous rafraîchir la mémoire (et votre intérieur au passage). Voici comment vous approprier cet univers, qui a animé et qui anime encore votre imaginaire.

Une explosion de couleurs pastels

Le rose, le bleu ciel, le lavande et le jaune pastel sont les couleurs phares de la tendance « Dolled Up ». Ces teintes douces et réconfortantes s’invitent partout : sur les murs, les coussins, les rideaux et même le mobilier. L’idée est de recréer l’ambiance joyeuse et accueillante d’une maison de poupée, où chaque objet semble être un clin d’œil à l’enfance.

Mais attention, il ne s’agit pas seulement d’utiliser des couleurs unies. Pour donner du peps à l’ensemble, les motifs géométriques et ludiques s’invitent aussi dans cette déco. On adore les rayures, les poids de couleurs et les formes abstraites. Elles viennent ajouter de la texture et du dynamisme à l’intérieur. C’est une vraie célébration de la joie de vivre et de l’optimisme. Autant vous le dire : vous n’allez plus jamais broyer du noir après ce relooking.

Des objets et accessoires « kitsch »

C’est ce qui fait l’âme de la tendance « Dolled Up » : un style kitsch assumé. Les objets décoratifs s’inspirent des années 90 avec des figurines d’animaux en plastique, des lampes en forme de licorne ou encore des coussins à gros nœuds. Le but ? Créer une atmosphère joyeuse et décalée, en réinventant les objets du quotidien sous un angle kawaii. Le résultat est à la fois rétro et ultra contemporain, avec une touche de naïveté qui fait du bien au moral.

Un mobilier fonctionnel, mais décoratif

Une table qui se transforme en bureau, une armoire qui cache un lit, une piscine qui se convertit en terrasse… Les meubles des Polly Pockets sont un peu les transformers de la décoration. Pour appliquer la tendance « Dolled Up », pas besoin d’aller aussi loin dans l’innovation. Préférez des meubles modulables, qui peuvent se métamorphoser en quelques gestes.

Privilégiez des formes arrondies, des dessins stylisés et des matériaux simples comme le bois peint ou le plastique. Les étagères en forme de maisons miniatures ou les commodes à tiroirs colorés sont des incontournables de cette tendance.

Pourquoi adopter la tendance « Dolled Up » ?

La question que vous vous posez probablement est : pourquoi adopter une tendance déco aussi radicale ? La réponse est simple : le bonheur se cache dans les petits détails. Cette tendance est avant tout un moyen de raviver l’âme d’enfant en nous, en créant un environnement où règne la joie, la légèreté et l’imagination. Ce style permet d’ajouter des touches de douceur et de chaleur dans un intérieur moderne souvent trop aseptisé. Il donne une vraie personnalité à votre intérieur.

Des toilettes à la salle de bain en passant par le salon, chaque pièce doit être une reproduction exacte (ou presque) de la maison des Polly Pockets. Laissez-vous emporter par la magie de la tendance « Dolled Up ».