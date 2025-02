Les architectes valident : voici 7 façons de séparer une pièce sans gros travaux

Nul besoin d’ériger un mur du sol au plafond pour séparer une pièce en deux et bien délimiter vos espaces. Il existe des alternatives plus accessibles et bien moins salissantes que la fameuse « cloison », qui grignote un peu sur vos mètres carrés et qui transforme votre maison en véritable chantier. Une excellente nouvelle si vous êtes locataire ou si vous n’avez aucune notion de BTP. Voici 7 astuces pour redéfinir votre espace sans nuire au charme de votre intérieur. Les architectes approuvent !

Les paravents : l’élégance mobile

Autrefois implanté dans les chambres à coucher, pour permettre de se changer en toute intimité, le paravent n’a pas encore livré tout son potentiel. Facile à déplacer et à installer, il permet de délimiter une pièce sans dégainer le bleu de travail et la caisse à outils. Les paravents modernes ne sont plus ces structures vieillottes en bois laqué. Les modèles d’aujourd’hui se veulent plus esthétiques et élégants. Ils se déclinent en métal, en bambou, en cannage et même en tissu. Certains sont même flexibles pour ajouter un beau relief dans votre cocon. Parfait pour séparer un coin bureau ou créer un espace cosy pour une lecture tranquille.

Les rideaux : une solution simple et chic

Les rideaux n’ont pas seulement leur place devant vos fenêtres. Qu’ils soient légers ou épais, transparents ou semi-opaques, ils peuvent aussi s’inviter en plein milieu de votre espace de vie. Vous pouvez les ouvrir ou les fermer à votre guise, selon vos besoins. Choisissez des tissus couvrants pour plus d’intimité ou des matières en voilage pour une séparation plus douce. Une tringle bien installée au plafond et voilà un espace redéfini en quelques minutes. Parfois, la solution se trouve juste sous vos yeux…

Les bibliothèques ouvertes : pratiques et esthétiques

Pour séparer une pièce sans laisser de trace, misez sur le cachet des bibliothèques ouvertes. Ces modèles qui n’ont pas de fond et qui peuvent frôler les plus belles hauteurs délimitent l’espace tout en apportant une fonction supplémentaire. Elles confèrent à votre logement un style néo-contemporain particulièrement chic. Ces bibliothèques peuvent accueillir vos livres bien léchés, vos vases organiques ou encore vos objets déco chinés en brocante. Bref, elles font un beau présentoir, à condition de les garder en ordre. Moins imposantes qu’une cloison, elles laissent circuler les énergies dans votre logement.

Le meuble modulable : la séparation tout-en-un

Les meubles modulables sont un peu la « Rolls » de la décoration d’intérieur. Avec eux sous votre toit, tout devient possible. En jouant sur les agencements, vous pouvez créer des zones distinctes tout en conservant une sensation d’ouverture. Un canapé avec des cloisons latérales ou une étagère sur roulettes peut facilement faire office de séparateur. Pratique, esthétique et évolutif, ce type de mobilier permet de repenser l’espace à tout moment, quand l’envie de changement vous prend. Une solution futée pour séparer une pièce et en tirer d’autres avantages.

Les panneaux japonais : un air d’Asie chez vous

Vous n’y avez pas pensé une seule seconde et pourtant les panneaux japonais font des merveilles en intérieur. Au pays du Soleil Levant, ils font partie du décor et remplacent nos portes occidentales. Mais chez nous, ils offrent une élégance exotique et donnent l’impression d’être ailleurs, dans un temple ou un autre lieu sacré. Ornés de fleurs de sakura ou laissés bruts, les panneaux japonais permettent de séparer une pièce sans alourdir la décoration. De quoi apporter une ambiance feng-shui dans votre foyer.

Les plantes en pot : la nature comme séparation

Qui a dit que séparer une pièce devait nécessairement passer par un objet rigide ? Les plantes en pot sont des alliées idéales pour créer des zones sans avoir à sacrifier la luminosité. Avec de grandes plantes vertes, comme des palmiers ou des ficus, vous pouvez délimiter un coin bureau ou une salle à manger sans avoir à toucher à la colonne vertébrale de votre appartement. En plus, elles apportent une touche de verdure qui égaye instantanément la pièce.

Le verre : transparent, mais efficace

Si vous aimez l’idée de séparer sans masquer la lumière, le verre est un excellent choix. Que ce soit sous forme de cloisons vitrées, de panneaux ou de porte en verre, il permet de délimiter deux zones tout en maintenant une fluidité visuelle. Le verre donne l’impression d’un espace aéré, tout en marquant clairement les frontières. Pour un effet plus industriel, optez pour du verre fumé ou du verre dépoli.

Séparer une pièce devient un jeu d’enfant avec ces quelques astuces. Plus question de vous interdire cette petite retouche visuelle par crainte de voir votre caution sauter.