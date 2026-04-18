Toulouse cuenta con una escena de peluquería femenina tan rica como sorprendente. Desde coloristas artesanales hasta salones eco-responsables, pasando por especialistas en cabello afro o expertos en peinados de gala, la Ciudad Rosa ofrece multitud de opciones para todo tipo de clientas.

Tanto si buscas un cambio de imagen completo, un corte de pelo personalizado o simplemente un cuidado de calidad, aquí encontrarás un salón que se adapte a cada mujer y a cada presupuesto.

Hemos seleccionado las direcciones más recomendadas para guiarte por el panorama del cuidado del cabello en Toulouse.

Los mejores salones de belleza para cortes y coloración de cabello femenino en Toulouse.

El taller de Maud se encuentra entre los cinco salones más bonitos de Toulouse, con una puntuación de 4,8 obtenida tras una rigurosa inspección.

Fundado en 2009, exhibe una atmósfera auténticamente toulouse , combinando ladrillos rojos y suelos de parqué antiguo.

El equipo está al día de las últimas tendencias y ofrece diagnósticos exhaustivos antes de cada servicio.

Entre las especialidades se incluyen el cepillado, la coloración, el alisado, la decoloración, el secado con secador y el abrillantado.

Cada tratamiento se adapta a las necesidades individuales, con una gama de productos que incorporan aceites vegetales y vitaminas. El salón abre con cita previa de lunes a sábado.

Art de l'Âme , fundada en 2007 con una puntuación de 4,7, presenta un sistema de precios original: cada precio refleja la habilidad técnica y la especialidad del peluquero elegido.

Bajo la dirección de Morgan, su directora creativa, este salón capacita regularmente a su equipo para que domine todos los estilos.

L'Appart des Coiffeurs, con una calificación de 4,8 desde 2014, ofrece consultas personalizadas y valiosos consejos para rutinas domésticas, incluyendo cortes de pelo para mujeres, hombres y niños.

Toulouse ofrece servicios de peluquería especializados en productos ecológicos y de origen vegetal.

Algunos salones de belleza en Toulouse han transformado su compromiso ecológico en una verdadera identidad. Madame Sans Gêne , un salón familiar de estilo vintage en el barrio de Saint-Cyprien, se ha consolidado como pionero en la coloración capilar 100% orgánica, biológica y vegana a base de plantas .

El ambiente agradable y el equipo atento garantizan una evaluación personalizada para cada cliente.

Le Démêloir adopta un enfoque decididamente igualitario con precios sin distinción de género, idénticos para todos.

Su filosofía ecológica se ilustra de forma concreta: separación de residuos, reciclaje de cabello, ahorro de agua y productos éticos de alta gama.

En un sentido más amplio, varias peluquerías de Toulouse, en particular las de Saint-Cyprien, recogen el cabello cortado para fabricar filtros anticontaminación.

Estos establecimientos prohíben el plástico y los perfumes fuertes, prefiriendo aceites e infusiones naturales. Esta opción es cada vez más popular entre los clientes preocupados por la salud de su cabello y el medio ambiente.

Los mejores salones de Toulouse para un peinado formal o un evento especial.

Expertos para cada momento importante

Authentic Nomade cuenta con dos boutiques, una en Les Carmes y otra en Saint-Cyprien, abiertas de martes a sábado. Especializado en recogidos, trenzas y peinados para eventos, este salón también ofrece sus servicios a domicilio en toda la región de Occitania.

Boda, despedida de soltera o evento profesional: el equipo se adapta a cada ocasión con elegancia.

En la zona de Côte Pavée, varios salones ofrecen recogidos sueltos, trenzas anudadas y peinados pensados para el clima de Toulouse. Aquí, la experiencia local es tan importante como la habilidad técnica.

Alquila un salón privado para disfrutar de una experiencia íntima.

Salones como Tia Gigi o Valentin ofrecen la posibilidad de privatizar su espacio para una experiencia íntima y personalizada.

Elegir una peluquería especializada en peinados para ocasiones especiales garantiza una asistencia completa en el gran día, desde la consulta inicial hasta el último detalle.

Coloristas y artesanos del color que no te puedes perder en Toulouse.

Valentin encarna al colorista artesano en todas sus dimensiones: su refinado y privado salón, situado cerca de la Place des Carmes, recibe a cada cliente tras un diagnóstico personalizado.

Abierto de lunes a sábado , fomenta la serenidad y la confianza en cada cita.

By Mélanie, también ubicado en Carmes, atiende exclusivamente a clientas. Balayage, ombré, alisado brasileño, matización, mechas o tratamientos para cabello rizado: el servicio es 100% personalizable.

En una zona exclusiva, los clientes incluso pueden llevarse los tratamientos a casa para prolongar los resultados.

Emilie at Home , una antigua colorista formada en Jacques Dessange, se desplaza directamente a los domicilios de sus clientes. Utiliza una reconocida línea de productos naturales para cortes, coloración y tratamientos.

En Toulouse, los coloristas que trabajan desde 1991 también practican la aromaterapia capilar, utilizando productos de origen vegetal y aceites esenciales para obtener resultados armoniosos y duraderos.

Salones de belleza en Toulouse especializados en cabello afro y texturas rizadas.

Toulouse ofrece una notable diversidad de salones especializados en cabello afro y rizado. Aquí tienes algunas direcciones ubicadas en toda la ciudad:

Elegancia Exótica en Saint-Aubin, especializada en trenzas y tejidos para toda la familia.

en Saint-Aubin, especializada en trenzas y tejidos para toda la familia. Salón de peluquería afro-europea Jollof en Saint-Cyprien, expertos en trenzas africanas y cuidado del cabello afro.

en Saint-Cyprien, expertos en trenzas africanas y cuidado del cabello afro. Absamy Hair Beauty en Saint-Cyprien y Kams Beauty en Sept Deniers, que ofrecen servicios completos para todo tipo de cabello.

En Bagatelle, destaca un peluquero especializado en cabello rizado natural por sus cortes redondeados, voluminosos y capeados.

Elegir un salón especializado en las particularidades del cabello afro garantiza un tratamiento que respeta la fibra capilar y las tendencias naturales actuales.

Soluciones de peluquería disponibles en Toulouse para todos los presupuestos.

Conseguir un buen corte de pelo en Toulouse no requiere necesariamente un gran presupuesto. Dos establecimientos destacan por sus precios asequibles:

ABC d'Hair , reconocida como una de las mejores peluquerías profesionales privadas de Francia, ofrece servicios a precios competitivos. La Academia de Peluquería es una escuela-salón donde los estudiantes, supervisados por peluqueros experimentados, realizan cortes de pelo y coloraciones a precios reducidos.

Tia Gigi, en el barrio de Chalet, ofrece precios accesibles y sin distinción de género, con la posibilidad de privatizar el salón.

En algunas zonas, como Compans o los alrededores del Jardín Japonés, la reserva online a través de una aplicación permite elegir una franja horaria y un peluquero en tan solo unos clics.

Algunos peluqueros de Toulouse también recomiendan tratamientos caseros eficaces.

Utilizar champús suaves sin sulfatos para el cabello teñido, o tratamientos con té negro para prolongar la intensidad del color, es una rutina sencilla y económica.

La calidad del cabello se cultiva mucho más allá de la silla del salón de belleza.