El cabello corto es encantador, seductor y trasciende las décadas sin pasar jamás de moda. Desde Jean Seberg en la década de 1950 hasta Halle Berry en la actualidad, el corte de pelo corto destaca como una opción audaz, elegante y sumamente versátil.

Se adapta a todo tipo de cabello, a todas las formas corporales y a todas las personalidades.

Aquí te ofrecemos una visión completa de los cortes de pelo imprescindibles, consejos según la forma de tu rostro , técnicas de peinado, ideas para el día a día, accesorios de moda y las numerosas ventajas del pelo corto.

¿Por qué elegir un corte de pelo corto?: las ventajas que debes conocer.

Optar por un corte de pelo corto se trata, ante todo, de ahorrar tiempo. Lavarlo es rápido, secarlo lleva menos tiempo y peinarlo se vuelve casi instintivo.

En verano, la ausencia de vello en la nuca proporciona una comodidad apreciable en el día a día.

El corte de pelo corto enmarca el rostro de forma natural. La mirada se dirige directamente a los rasgos, el cuello y los ojos. Este efecto de rostro despejado crea una imagen moderna y sofisticada, independientemente del contexto.

Los peinados cortos también demuestran ser muy versátiles. El mismo corte bob se puede llevar liso por la mañana y ondulado por la noche.

Es apto para todas las edades, desde cabello fino hasta rizos teñidos , y se adapta a cada personalidad. Para el cabello dañado, ofrece un nuevo comienzo revitalizante. En muchos sentidos, es universal.

Cortes de pelo cortos populares según tu perfil

El duendecillo y la flapper, clásicos revisitados

El corte pixie sigue siendo un clásico absoluto. Popularizado en la década de 1950 por la actriz Jean Seberg , resulta especialmente favorecedor para rasgos delicados y cabello fino .

Aplicada en capas finas y acabada con gel o cera para peinar , gana en elegancia.

Se presenta en infinidad de variantes, desde la versión clásica hasta la llamativa versión platino .

El corte de pelo juvenil , muy corto y minimalista, requiere gran precisión en sus contornos. Luce un estilo decididamente moderno.

Por otro lado, el corte rapado reduce el cabello a tan solo unos milímetros. Radical y moderno, es para los verdaderamente atrevidos.

El corte bob, el corte rapado en los laterales y los cortes de pelo urbanos.

El corte bob se presenta en muchas variantes: invertido, de media melena, capeado, liso u ondulado , con o sin flequillo.

El corte undercut mantiene el largo en la parte superior mientras se afeitan los lados, ofreciendo un resultado que se puede peinar de múltiples maneras.

El corte de tazón y el bob corto están regresando con fuerza a las pasarelas para un estilo urbano atrevido .

¿Qué corte de pelo corto elegir según la forma de tu rostro?

El rostro ovalado es el más versátil: puede lucir casi cualquier peinado corto sin restricciones. El rostro redondo, en cambio, se ve favorecido por un corte pixie con flequillo y laterales largos y finos, que crea una silueta más alargada.

Un rostro cuadrado se ve realzado con cortes a capas con flequillo o un bob escalonado, lo que desvía la atención hacia los ojos en lugar de hacia las zonas angulares.

Los rostros con forma de corazón aprecian un corte bob con flequillo largo ladeado o un corte asimétrico con volumen en la parte superior para equilibrar la barbilla.

Para una frente amplia, el flequillo largo aporta un equilibrio visual muy favorecedor. Recuerda la regla general : el flequillo ladeado feminiza al instante cualquier corte de pelo corto, incluso los más atrevidos.

Ideas de peinados para realzar el cabello corto cada día

El cabello corto ofrece más posibilidades de peinado de las que imaginas. Aquí tienes algunas ideas sencillas para mantenerlo interesante:

Raya descentrada con cinta atada : una cinta de tela cae delicadamente a lo largo del cabello para lograr un efecto romántico.

: una cinta de tela cae delicadamente a lo largo del cabello para lograr un efecto romántico. Corte bob elegante con horquillas gráficas : las horquillas dispuestas simétricamente alrededor del rostro crean un look estructurado y chic.

: las horquillas dispuestas simétricamente alrededor del rostro crean un look estructurado y chic. Moño semirecogido despeinado en cabello rizado : un moño semirecogido despeinado con dos mechones sueltos que enmarcan el rostro.

: un moño semirecogido despeinado con dos mechones sueltos que enmarcan el rostro. Media coleta alta al estilo de los años 60 : las puntas están ligeramente curvadas hacia afuera para lograr un efecto vintage deliberado.

: las puntas están ligeramente curvadas hacia afuera para lograr un efecto vintage deliberado. Minitrenzas frontales : dos finas trenzas enmarcan el rostro para un toque delicado y moderno.

El voluminoso semirecogido sujeto con una pinza es perfecto para el cabello corto que está creciendo .

Estos peinados no requieren técnicas avanzadas y te permiten variar fácilmente tu estilo.

Productos y técnicas de peinado para cabello corto

La cera y la pomada para peinar proporcionan un acabado suave y brillante sin dejar el cabello pegajoso. El gel fijador es adecuado para lograr un efecto mojado o un look playero, según el nivel de fijación.

La espuma fijadora aporta volumen y refresca el peinado a la mañana siguiente.

Se aplica polvo fijador en las raíces para dar fijación y volumen. El champú en seco proporciona un frescor rápido. La laca , pulverizada a 20 cm de distancia, garantiza una fijación duradera y protege de los rayos UV.

La combinación de laca y cera para peinar en las raíces garantiza fijación y brillo .

Para un look elegante , un cepillo plano tipo paleta es ideal para secar el cabello con secador. Para un secado más rápido, un cepillo esqueleto estructura eficazmente las raíces.

Con una pequeña cantidad de producto es suficiente para un acabado natural. Recomendamos visitar la peluquería cada cuatro o seis semanas para mantener la forma del corte.

Accesorios icónicos e inspiración para el cabello corto.

Los accesorios pueden transformar radicalmente un peinado corto . Una cinta de tela atada a un lado le da un toque romántico. Las horquillas finas dispuestas con estilo crean un look estructurado y sofisticado.

Las horquillas extragrandes y los pasadores decorativos recuerdan la estética de los años 90.

En los días de cabello rebelde , estos accesorios restauran el estilo al instante y sin esfuerzo. Son un recurso valioso cuando el cabello no mantiene bien su forma de forma natural.

Los grandes iconos del pelo corto han dejado su huella: Twiggy en los años 60, Linda Evangelista y Christy Turlington en los 90, quienes demostraron que el pelo corto libera el estilo y marca un punto de inflexión.

Jennifer Lawrence , Anne Hathaway , Michelle Williams y Miley Cyrus continúan este legado con elegancia en la actualidad. Los cortes de pelo cortos siguen estando a la vanguardia de las tendencias, desde las pasarelas de la Semana de la Moda hasta las calles de todo el mundo, temporada tras temporada.