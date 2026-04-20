El uso frecuente de una toalla de baño puede empeorar la rotura del cabello.

Después de ducharse, muchas personas se frotan el cabello vigorosamente con una toalla para secarlo más rápido. Sin embargo, esta práctica común puede aumentar la rotura y debilitar la fibra capilar. Cuando el cabello está mojado, su estructura se vuelve más vulnerable. La cutícula —la capa protectora externa del cabello— queda ligeramente abierta, lo que hace que la fibra sea más susceptible al daño mecánico. El frotamiento repetido con una toalla común puede causar microfricción que daña la superficie del cabello. Como resultado, el cabello puede volverse más quebradizo, opaco y propenso a las puntas abiertas.

Por qué la fricción agrava la rotura

La tela de rizo tradicional tiene una textura relativamente áspera. Cuando se frota el cabello con fuerza, las fibras textiles crean fricción que puede levantar la cutícula.

Según un estudio publicado en el International Journal of Trichology , el daño mecánico repetido, como el frotamiento excesivo o el cepillado demasiado enérgico, puede alterar la estructura de la cutícula y debilitar la resistencia del cabello. Los investigadores destacan que el cabello mojado es particularmente susceptible al estrés mecánico, lo que aumenta el riesgo de rotura. Este fenómeno afecta a todo tipo de cabello, pero puede ser más notorio en cabello largo y rizado, o en cabello ya debilitado por tratamientos químicos.

Los pasos correctos para preservar tu cabello

Para minimizar los daños, se recomienda utilizar técnicas más suaves después del lavado:

Seca tu cabello suavemente con la toalla, dando palmaditas en lugar de frotarlo.

Apriete suavemente las tiras para absorber el exceso de agua.

Utilice una toalla de microfibra o un paño de algodón suave.

Evita retorcer el cabello mojado.

La microfibra suele ser la opción preferida porque absorbe el agua de forma eficiente a la vez que reduce la fricción.

La importancia de reducir el estrés mecánico

Los hábitos diarios influyen significativamente en la apariencia del cabello. Al limitar el daño mecánico repetido, es posible mantener las fibras capilares más fuertes. Una rutina suave ayuda a que el cabello luzca más suave, brillante y menos propenso a la rotura. Muchos especialistas también recomiendan desenredar el cabello con cuidado cuando está mojado para minimizar la tensión en la fibra capilar.

Un simple cambio en la rutina de cuidado del cabello

Cambiar la forma en que te secas el cabello solo te llevará unos segundos, pero puede tener un efecto visible a largo plazo. Un secado más suave ayuda a preservar la estructura del cabello y a mejorar su aspecto general. Este tipo de acción forma parte de una rutina integral de cuidado capilar que prioriza la suavidad y la constancia.

Frotar vigorosamente el cabello con una toalla es un hábito común que puede agravar la rotura de la fibra capilar. Adoptando técnicas más suaves, como dar palmaditas delicadas en las puntas, es posible limitar el daño y mantener un cabello más fuerte. Pequeños cambios en tu rutina diaria pueden contribuir a mejorar la salud de tu cabello a largo plazo.