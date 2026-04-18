Perfumar el cabello: ¿buena idea o falsa amiga de la belleza?

Al sostener el frasco, creas una nube aromática a tu alrededor y olvidas el concepto de moderación. Una rápida pulverización en la muñeca o detrás de la oreja no basta; a veces, vas más allá de la piel para perfumar tu cabello. Este gesto, ya sea deliberado o realizado en el calor del momento con una rápida aplicación, deja una huella duradera en el aire y perfuma las fosas nasales con una simple brisa. Pero, ¿qué efectos tiene en las fibras capilares?

¿Qué sentido tiene ponerse perfume en el pelo?

El perfume es nuestra firma olfativa, la extensión aromática de nuestra personalidad. Ya sea afrutado, amaderado o dulce como un dulce que inhalamos, nos encarna y nos representa. Para marcar nuestro territorio y afirmar nuestra presencia sensorial, no escatimamos en cantidad. A veces nos excedemos con nuestra fragancia personal. Sin embargo, por mucho que nos rociemos, el perfume se evapora al cabo de unas horas, diluido por la transpiración. Así que, para prolongar el placer y extender la duración de este aroma icónico, algunos vamos más allá de las zonas de aplicación habituales y aplicamos este néctar en el cabello. Es una forma de optimizar este ritual de belleza.

El cabello también absorbe todos los olores del entorno, incluso los más desagradables: tabaco, frituras... Basta con una sola comida rápida para que el cabello absorba el olor a patatas fritas. Y aunque cada vez más perfumes imitan sabores comestibles como los de los croissants, la idea no es oler a barbacoa o a comida de autoservicio. Los productos para el cuidado del cabello, a veces enriquecidos con aceite de coco o extracto de aloe vera, dejan una sutil huella aromática que generalmente desaparece una vez que el cabello se seca.

Por lo tanto, perfumarse el cabello es a la vez un camuflaje y un gesto de higiene, como si las mujeres debieran oler a limpio en todo momento, incluso después de correr para alcanzar el autobús o pasar una hora en un metro abarrotado.

Perfumar el cabello: un ritual que conviene replantearse para limitar la rotura.

Perfumar el cabello puede parecer tentador, sobre todo si tienes planeada una fogata o una cena en un restaurante especializado en platos con aceite. Quizás pienses que una bruma ligera y fugaz no puede dañar tu cabello. Sin embargo, aplicar perfume en las raíces no es la mejor idea. Como era de esperar, el perfume no está formulado específicamente para el cabello. Contiene ingredientes particularmente agresivos para la fibra capilar, como el alcohol, conocido por resecar el cabello.

Esto resulta aún más contradictorio si prestamos mucha atención a los ingredientes de nuestros productos para el cabello y preferimos tratamientos suaves en la ducha. Todos nuestros esfuerzos de mantenimiento se desperdician entonces con una sola aplicación. Perfumar el cabello en cuanto su olor se vuelve demasiado neutro o desagradable es como maquillarse después de usar un disco de algodón: es contraproducente, incluso perjudicial.

Con el tiempo, las puntas abiertas, la caspa y el picor pueden contribuir al problema. Por lo tanto, perfumar el cabello es un mal hábito, fomentado erróneamente por las tendencias actuales. Si bien las fragancias clásicas distan mucho de ser la solución para rejuvenecer el cabello, existen alternativas diseñadas específicamente para este fin, como las brumas capilares o los hidrolatos florales.

Acabemos con la norma de la mujer que "siempre huele bien".

Es una idea tan persistente como un perfume embriagador: una mujer debe desprender siempre un aroma impecable, casi irreal. Como si el cuerpo femenino tuviera que ser higienizado, neutralizado y perfumado constantemente para ser aceptable.

Esta presión invisible conlleva una proliferación de medidas "correctivas": desodorante , perfume, bruma corporal, detergente perfumado para la ropa… hasta el punto de querer enmascarar cualquier olor natural. Perfumarse el cabello encaja perfectamente en esta lógica. Ya no es solo un placer sensorial, sino casi una obligación social.

Sin embargo, el cuerpo vive, respira y reacciona. Absorbe olores, también los produce, y eso es perfectamente normal. Intentar eliminarlo todo es negar esta realidad biológica. Peor aún, perpetúa una forma de insatisfacción constante: la sensación de nunca estar lo suficientemente fresco, limpio o perfecto. Volver a una mayor simplicidad también implica aceptar que un aroma neutro, o ligeramente variable, no es un problema que deba corregirse, sino un principio del cuerpo humano. El cabello no necesita oler a ramo de flores o a crema de vainilla desde la mañana hasta la noche para estar presentable.

En realidad, todo se reduce al equilibrio. Usar perfume debería seguir siendo un placer, una elección consciente, no una respuesta a una orden. Porque, en definitiva, oler bien nunca debería ser una obligación, sino un acto de atención plena.