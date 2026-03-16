Después de los 50, esta técnica de maquillaje puede realzar la luminosidad del rostro.

Con el paso de los años, nuestra piel cambia y la luz ya no incide sobre nuestro rostro de la misma manera. Algunas personas notan una tez ligeramente apagada y buscan formas de recuperar su luminosidad. Entre las técnicas de maquillaje más populares, el método del "triángulo de luz" promete crear un efecto luminoso con un aspecto muy natural.

El principio del triángulo de luz

La técnica se basa en una idea simple: dirigir sutilmente la luz hacia tres áreas estratégicas del rostro. En lugar de aplicar capas de maquillaje, la atención se centra en unos pocos puntos de luz colocados en los lugares adecuados. El triángulo de luz se concentra principalmente en tres áreas:

las crestas supraorbitales (a la altura de la frente)

la parte superior de los pómulos

la barbilla

Al aplicar un toque de iluminador en estas zonas, la luz se refleja de forma más armoniosa. El resultado: los ojos parecen más abiertos, los pómulos más definidos y los contornos faciales sutilmente redefinidos. La idea no es transformar el rostro, sino simplemente acentuar sus rasgos naturales.

¿Qué tono debo elegir?

Para lograr un efecto sutil y favorecedor, los maquilladores suelen aconsejar elegir un iluminador ligeramente más claro que el tono de la piel.

Se suelen recomendar los tonos champán o dorado pálido, ya que aportan luminosidad sin crear demasiado contraste. El objetivo es capturar la luz de forma sutil, especialmente en zonas donde pueden aparecer sombras naturales con el paso del tiempo.

Las texturas en crema suelen ser apreciadas por su acabado luminoso y flexible, pero las versiones en polvo también pueden funcionar según tus preferencias.

¿Cómo aplicar esta técnica?

Este método es sencillo y rápido de incorporar a tu rutina de maquillaje. Comienza preparando tu piel con una crema hidratante. Una prebase de maquillaje también puede ayudar a suavizar la superficie de la piel y prolongar la duración del maquillaje.

A continuación, aplica el iluminador con pequeños toques:

En el arco de la ceja: aplica una ligera capa debajo del arco y difumina hacia las sienes. Esto puede ayudar a abrir la mirada.

En los pómulos: aplica el producto desde el ángulo interno del ojo hacia afuera, en dirección a la sien. Esta zona capta la luz de forma natural.

En la barbilla: un pequeño toque en el centro, o ligeramente hacia un lado según la forma del rostro, puede aportar equilibrio al conjunto.

Para finalizar, se puede aplicar un polvo translúcido muy ligero únicamente en estas zonas para fijar el producto sin perder el efecto luminoso.

¿Por qué este consejo resulta tan atractivo después de los 50 años?

Con el tiempo, algunas personas notan que las bases de maquillaje de alta cobertura pueden recargar el maquillaje o acentuar las imperfecciones de la piel. La técnica del triángulo de luz ofrece un enfoque diferente. En lugar de buscar una cobertura total, se centra en la luminosidad y en resaltar los contornos naturales del rostro. Este tipo de maquillaje ligero puede crear una impresión de luminosidad sin un efecto de máscara.

En las redes sociales, muchas personas mayores de 50 explican que aprecian este truco precisamente porque es rápido y fácil. Algunas completan el look con un rubor en crema ligeramente rosado en las mejillas y una barra de labios beige satinada para realzar el brillo saludable.

Una propina, no una obligación.

Es importante recordar un punto esencial: el maquillaje sigue siendo una elección personal. Esta técnica puede resultar atractiva para quienes disfrutan maquillándose y desean iluminar su tez. Sin embargo, de ninguna manera debe considerarse una regla a seguir después de los 50 años. No existe obligación de usar maquillaje ni de intentar iluminar el rostro a cierta edad.

Muchas personas se sienten perfectamente cómodas con su piel al natural, y eso es totalmente válido. La belleza no depende de una brocha ni de un iluminador. Ya eres hermosa tal como eres, con o sin maquillaje.

En definitiva, la mejor regla sigue siendo la misma a cualquier edad: haz lo que te haga sentir bien contigo mismo y con tu cuerpo.