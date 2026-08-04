Estos 3 errores de maquillaje podrían ser la razón del efecto "acartonado" en la piel.

Te maquillas con esmero por la mañana, pero unas horas después tu piel se ve más gruesa, menos uniforme y la base resalta ciertas zonas. No te preocupes, no es inevitable. Si bien el maquillaje cambia naturalmente a lo largo del día, algunos hábitos pueden acentuar este efecto de "piel acartonada". La buena noticia es que son fáciles de corregir.

Primero, un punto importante: tu piel está viva.

Antes de sentirte culpable o dudar de tu base de maquillaje favorita, ten en cuenta lo siguiente: es perfectamente normal que el maquillaje cambie a lo largo del día. Tu piel no es un filtro de Photoshop ni la piel de un personaje de película. Está viva, produce sebo, se deshidrata, sonríe, habla… y el maquillaje, naturalmente, sigue estos cambios.

A menos que apliques productos fijadores de alta calidad, es imposible mantener una tez perfectamente lisa todo el día. Sin embargo, algunos trucos pueden evitar que el maquillaje se cuartee o se vea pesado. El primero es elegir productos adecuados a las necesidades de tu piel. Esta es la base de un acabado impecable.

Error n.º 1: Descuidar la hidratación

Este es probablemente el error más común. Cuando la piel está deshidratada, aparecen pequeñas zonas secas en la superficie. La base de maquillaje se adhiere entonces de forma irregular a estas zonas, formando grumos, especialmente alrededor de la nariz o en la barbilla.

¿La mejor opción? Aplica una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel antes del maquillaje y espera de dos a tres minutos. Esta breve espera permite que la crema se absorba correctamente. Si aplicas la base de maquillaje inmediatamente, las texturas pueden mezclarse, lo que puede afectar su duración y acabado.

Error n.° 2: Intentar camuflar todo con más producto.

Cuando aparece enrojecimiento o un grano, es tentador aplicar otra capa de base de maquillaje, luego un poco de corrector y, finalmente, fijar todo con polvos. Sin embargo, esto suele ser lo que da ese aspecto de maquillaje grueso y recargado tan característico.

Una técnica más eficaz consiste en aplicar una fina capa de base de maquillaje por todo el rostro y luego realzar solo las zonas que realmente lo necesitan. Al dar suaves toques con el producto en lugar de extenderlo, la textura se integra mucho mejor con la piel.

Error n.º 3: Empolvar todo el rostro

Los polvos son un excelente aliado… siempre y cuando se usen con moderación. Aplicarlos en las mejillas o debajo de los ojos cuando no es necesario puede resecar la piel y acentuar las líneas de expresión o los pliegues naturales.

Lo ideal es reservar los polvos para las zonas que tienden a brillar, como la zona T (frente, nariz y barbilla). Utiliza una brocha grande y suave para aplicar una ligera bruma de producto, en lugar de presionar una gran cantidad de polvos sobre el rostro.

¿Cómo corregir un efecto "pastelado" en pocos minutos?

Si tu maquillaje ya se ha cuarteado, no hace falta empezar de nuevo. Unas pocas pulverizaciones de agua con un pulverizador, a una distancia prudencial, pueden devolverle la flexibilidad. Después, aplica el maquillaje con suaves toques sobre la piel con una esponja ligeramente húmeda para difuminarlo. La clave es evitar frotar: una ligera presión es suficiente para conseguir un acabado más natural.

El detalle en el que no siempre pensamos

Las brochas y esponjas son tan importantes como los productos que se utilizan. Cuando se cubren de restos de maquillaje, la aplicación no es uniforme y pueden dejar grumos o líneas. Limpiarlas una vez por semana suele ser suficiente para lograr una aplicación más uniforme.

En definitiva, el efecto de "acartonamiento" rara vez se debe a la base de maquillaje en sí. Depende principalmente de la preparación de la piel, la cantidad de producto aplicado y la forma de usar cada textura. Al hidratar la piel, aplicar capas finas y usar los productos solo donde sea necesario, maximizas las posibilidades de lucir una tez radiante por más tiempo, permitiendo que tu piel respire naturalmente.