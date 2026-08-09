Los "labios mordidos" se perfilan como la tendencia de belleza del otoño de 2026.

Olvídate de los contornos ultraprecisos y los labios dibujados a la perfección: la tendencia de los "labios mordidos" apuesta por la difuminación, el color difuminado y ese aspecto ligeramente imperfecto que la hace tan encantadora.

Una boca mordida que se convirtió en un fenómeno mundial.

Detrás de este nombre inglés se esconde una idea claramente francesa: el «labio mordido». ¿El principio? Dar a los labios un toque de color como si acabaras de morder una fruta jugosa, sin buscar un resultado perfectamente definido. Esta estética no es precisamente nueva. Forma parte de una larga tradición de belleza francesa, donde un labial colorido, pero aplicado con sutileza, siempre ha sido popular. Adoptada y popularizada por creadores de contenido de habla inglesa, ahora está por todas partes y se perfila como uno de los looks de maquillaje estrella del otoño de 2026.

¿Labios mordidos o labios borrosos? ¿Cuál es la diferencia?

A primera vista, ambas tendencias pueden parecer similares. En ambos casos, el contorno de los labios pierde su carácter gráfico y da paso a un aspecto más suave. Sin embargo, su ejecución no es exactamente la misma.

Con un clásico efecto difuminado, el color se distribuye de manera bastante uniforme por toda la boca.

Para lograr unos labios con efecto de labios mordidos, el degradado es clave: el tono es más intenso en el centro y se aclara gradualmente hacia los bordes. Inspirado en las técnicas de maquillaje coreanas, este método crea un hermoso efecto de volumen sin necesidad de un contorneado preciso. El resultado: unos labios vibrantes, frescos y con un aspecto deliberadamente natural.

Colores perfectos para el otoño

Parece que esta temporada fue diseñada para esta tendencia. Los tonos inspirados en las bayas rojas son los protagonistas indiscutibles: frambuesa, mora, ciruela ligeramente suavizada… sin olvidar los marrones cálidos y los rojos más apagados. Estos tonos intensos complementan a la perfección los looks otoñales y se pueden ajustar fácilmente para lograr la intensidad deseada. Y buenas noticias para quienes prefieren un maquillaje natural: aquí no hay necesidad de buscar la más mínima imperfección. El efecto es intencionalmente difuminado, por lo que un color que se desvanece a lo largo del día puede incluso realzar el encanto del resultado.

¿Cómo conseguir unos labios mordidos en tres pasos?

Lo primero es preparar tus labios. Un exfoliante suave, seguido de un bálsamo nutritivo, suavizará la superficie y evitará que el color se acumule en las zonas secas, algo especialmente común cuando bajan las temperaturas. Luego, aplica el color en el centro de los labios. No es necesario aplicarlo en toda la superficie: el efecto degradado es lo que marca la diferencia.

Con el dedo, difumina suavemente el producto hacia afuera para lograr una transición gradual. El toque final: un poco de bálsamo en el centro de los labios para mayor comodidad y definición. Los tintes labiales, los bálsamos con color y los lápices labiales cremosos y fáciles de difuminar son ideales para esta técnica.

Una tendencia que agrada a todos.

La otra buena noticia es que los labios con efecto "mordido" no se limitan a una forma específica. Esta tendencia también combina a la perfección con un maquillaje minimalista: una tez luminosa, ojos discretos y labios con un color sutil. Por supuesto, nada te impide intensificarlo o adaptarlo a tu gusto.

¿Y si no la hubieras seguido?

Quizás lo más importante sea recordar que una tendencia de belleza es una sugerencia, nunca una obligación. Puedes probar los labios con efecto "mordido", adaptarlos, reinterpretarlos… o simplemente dejar que pasen de moda. También puedes optar por no usar maquillaje. Ya tengas 20, 40, 60 años o más, seas quien seas, tu rostro no tiene nada que demostrar. El maquillaje puede ser un juego, un placer, un hábito o simplemente no usarse.

Y, por último, puede que los defensores de los "labios mordidos" hayan encontrado ahí su mejor argumento: fomentan un menor control sobre la apariencia y el juego con el color, sin buscar la perfección.