Este tipo de manicura se perfila como la tendencia imprescindible de la temporada.

Constituir
Léa Michel
Photo d'illustration : Ari Roberts / Pexels

Tras años dominados por formas redondeadas y acabados discretos, una nueva silueta regresa con fuerza. Más gráfica, más atrevida y a la vez elegante, la manicura cuadrada es la tendencia a seguir este verano. Una moda inspirada en los 2000, reinventada con un toque moderno.

El gran regreso de una forma llena de carácter.

Las uñas con contornos suaves y colores casi invisibles han sido la tendencia dominante durante mucho tiempo. Hoy, es momento de un cambio con una forma más audaz: la uña cuadrada. Con su borde recto, línea limpia y estructura bien definida, esta manicura ofrece un efecto chic sin necesidad de una rutina complicada. ¿Su secreto? Un resultado impecable, elegante y fácilmente personalizable, tanto si prefieres looks minimalistas como diseños más originales.

Cuadrado o cuadrado redondeado: una diferencia sutil pero esencial.

No todas las formas cuadradas son iguales.

  • La forma squoval, una combinación de "cuadrado" y "ovalado", conserva la esencia del cuadrado a la vez que redondea ligeramente las esquinas. Ofrece un aspecto más suave y natural, especialmente apreciado en uñas cortas.
  • El cuadrado clásico, por otro lado, se caracteriza por sus ángulos definidos y una geometría audaz. Es esta versión más estructurada la que está acaparando la atención esta temporada, aunque su variante más suave sigue siendo una excelente opción para quienes prefieren un acabado más delicado.

Una forma que realza muchos estilos de uñas.

La uña cuadrada es especialmente adecuada para uñas de longitud media a larga, donde su forma se puede apreciar plenamente. Además, realza la forma de las uñas, creando una impresión de armonía. Si tus uñas son muy cortas, el resultado se asemejará más a una forma cuadrada redondeada. Para dedos delgados, una versión ligeramente suavizada puede aportar equilibrio visual sin perder la estructura característica de esta tendencia.

Como con todas las tendencias de belleza, lo más importante es elegir lo que te guste y te favorezca. Tanto si te encantan tus uñas, como si prefieres decorarlas,cambiarles la forma o simplemente dejarlas al natural, todas las opciones son válidas. Una tendencia es una inspiración, nunca una obligación.

El secreto para un cuadrado perfecto: un limado preciso.

Para lograr una forma cuadrada perfecta, la técnica es fundamental. La lima debe crear un borde perfectamente recto con movimientos suaves y precisos. A continuación, se da forma a los lados para mantener ángulos limpios y equilibrados. Es preferible realizar movimientos controlados a un movimiento de vaivén demasiado enérgico, que puede debilitar la uña. Un toque final con un bloque pulidor refina los contornos y crea una superficie armoniosa.

Cutículas: un paso de belleza que no debe olvidarse

Una manicura perfecta no se trata solo de la forma de la uña. La preparación también es fundamental. Unas cutículas bien retraídas dejan al descubierto la base de la uña y crean la ilusión de mayor longitud. Este pequeño detalle marca la diferencia: el resultado es un aspecto más limpio y realza la forma cuadrada. Un simple toque que transforma por completo el aspecto de la manicura.

En definitiva, las uñas cuadradas resultan atractivas porque combinan con muchos estilos: colores lisos, manicura francesa moderna, tonos vibrantes o detalles creativos. Sin embargo, la manicura más bonita siempre es aquella con la que te sientes cómoda. Si prefieres las uñas redondas, cortas, con colores sutiles o incluso al natural, ¡no hay problema!

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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