El maquillaje indio cautiva por su rico simbolismo, sus vibrantes colores y su saber hacer ancestral . Transmitido de generación en generación, representa mucho más que una simple rutina de belleza: es un verdadero arte de vivir .

La influencia de Bollywood impulsó este estilo étnico al escenario mundial, convirtiendo a cada mujer en una heroína radiante. Desde cutis luminosos y ojos intensos acentuados con kajal, hasta labios llamativos y bindis simbólicos, cada gesto revela una feminidad segura y una autenticidad singular.

Te invitamos a descubrir este mundo accesible para todos, independientemente de tu complexión o tono de piel.

El kajal, la piedra angular del maquillaje indio y su patrimonio cultural.

El kajal es el elemento central y esencial del maquillaje indio. Transmitido de madre a hija desde la antigüedad, esta línea negra trasciende la mera estética para convertirse en parte de un ritual profundamente cultural.

En la India, incluso se aplica un punto de kajal en la frente de los bebés para protegerlos del mal de ojo, lo que demuestra su dimensión protectora más allá de los platós de las películas de Bollywood.

Su aplicación sigue una técnica precisa: se empieza desde el ángulo interno del ojo y se extiende hacia afuera, siguiendo la línea de agua inferior. Se puede difuminar para lograr un efecto ahumado o gris oscuro, o dejarlo tal cual para un look más sofisticado.

También se aplica a lo largo de la línea de las pestañas inferiores. Para fijar el kajal o kohl en esta zona, se aplica sombra de ojos negra con una brocha fina y angular . Esta técnica garantiza un resultado intenso y duradero.

Los colores disponibles permiten una personalización completa según la ocasión:

El negro intenso, clásico y profundo favorece a todos los tonos de piel y a todo tipo de eventos, desde bodas hasta celebraciones tradicionales.

favorece a todos los tonos de piel y a todo tipo de eventos, desde bodas hasta celebraciones tradicionales. El azul o el bronce crean un contraste brillante para los ojos claros.

crean un contraste brillante para los ojos claros. El verde intenso o el negro profundo realzan la pupila de los ojos oscuros.

realzan la pupila de los ojos oscuros. El kajal de colores —azul, verde, bronce— también es adecuado para ocasiones festivas, ya que proporciona un resultado espectacular.

Para ojos pequeños, una línea fina y ligeramente difuminada los hace parecer más grandes sin recargarlos. Para quienes se inician en el maquillaje, recomendamos comenzar con un delineador negro o marrón más sutil antes de probar tonos más intensos. Cada detalle cuenta a la hora de expresar tu personalidad.

Una tez y unos labios realzados con la belleza de inspiración india: bases, colorete y colores intensos.

En el maquillajede Bollywood , la tez debe ser luminosa, sutil y nunca excesiva . Algunas bases incorporan polvos ayurvédicos para lograr un efecto radiante sin brillos excesivos. Esta atención al detalle refleja la filosofía india aplicada a la belleza.

Para preparar tu piel, empieza con una crema hidratante o una base de maquillaje. A continuación, aplica una base ligera y mate , cuidadosamente elegida para que combine con tu tono de piel, difuminándola hacia el cuello para evitar un efecto máscara.

Para pieles claras, una base de maquillaje color albaricoque aplicada con una esponja o con las palmas de las manos ofrece un resultado natural y armonioso.

Las pieles claras adquieren luminosidad con tonos rosados y dorados, mientras que las pieles mates u oscuras brillan más con colores cálidos e intensos.

El rubor, en tonos granate o cobrizos, se aplica en los huecos de las mejillas, difuminándolo hacia las sienes. Unos pocos toques ligeros en el rostro son suficientes para lograr un brillo saludable sin exagerar.

Los labios están adornados con colores llamativos que encarnan toda la intensidad de este estilo étnico:

El rojo carmín , un color emblemático e intemporal del maquillaje clásico indio.

, un color emblemático e intemporal del maquillaje clásico indio. Granada o ciruela , para una profundidad dramática y elegante.

, para una profundidad dramática y elegante. El fucsia , vibrante y moderno, está muy presente en los looks actuales de Bollywood.

Estos colores vibrantes se delinean con un lápiz labial , definiendo cuidadosamente su forma. Un toque de brillo transparente le da el toque final de glamour, digno de una verdadera estrella.

Maquillaje de ojos al estilo indio: degradados, delineador y purpurina.

Los ojos son el rasgo más llamativo del maquillaje indio. Se basan en un degradado de dos colores en el párpado : una sombra de ojos amarillo dorado cubre todo el párpado, mientras que una sombra de ojos rojo granate o carmín ocupa la parte exterior.

Los dos tonos se mezclan para evitar líneas marcadas entre ellos, creando así una transición suave y luminosa.

Para iluminar la mirada, espolvorea purpurina dorada sobre los párpados y debajo de las cejas . Este detalle transforma un maquillaje de diario en un look de fiesta con un mínimo esfuerzo.

Los diamantes de imitación y las lentejuelas constituyen la explosión de luz característica de los trajes y looks de Bollywood.

Dibujar un delineado de ojos perfecto

El delineador traza una línea almendrada en cada párpado : más fina en el lagrimal, se engrosa gradualmente hacia el extremo exterior. Esta técnica experta alarga la mirada y le confiere una intensidad dramática.

Siempre finalizamos el maquillaje de ojos con máscara de pestañas negra para abrir la mirada y completar el look.

En la tradición india, el maquillaje se coordina con el color de la ropa, no con el color de los ojos. Dos paletas de colores guían esta elección:

La gama de colores fríos : plata, amarillo claro, rosa, azul, verde anís.

: plata, amarillo claro, rosa, azul, verde anís. La gama cálida : dorado, rojo, naranja, fucsia, marrón, ladrillo.

Para el día a día, controla la intensidad con una sutil línea de delineador o kajal, sin exagerar. Un color vibrante a la vez, una tez natural y luminosa: el equilibrio es el verdadero secreto de este estilo.

El bindi y las joyas: los toques finales que marcan la diferencia.

El bindi —también llamado tilak o pottu— es un punto que se dibuja entre los ojos, a la altura de las cejas, con un delineador de labios. Este símbolo ancestral tiene un significado específico: tradicionalmente negro para las chicas solteras y rojo para las mujeres casadas.

Solo esta pieza representa la totalidad de la identidad cultural de este estilo étnico.

Lejos de ser un simple adorno, el bindi transforma el maquillaje colorido en un atuendo completo . Le otorga a cada mujer una personalidad visual distintiva, un fuerte código cultural y una autenticidad inmediatamente reconocible.

La actriz Aishwarya Rai , un icono de Bollywood conocido especialmente por la película Devdas estrenada en 2002, lo ha convertido en uno de los símbolos de su legendaria elegancia en los platós internacionales.

Las llamativas joyas de estilo oriental completan el look. Imponentes collares, pulseras de oro, pendientes con incrustaciones de pedrería: cada pieza combina con la paleta de colores elegida.

Las joyas de plata combinan a la perfección con atuendos de tonos fríos, como un sari azul o verde, mientras que el oro realza conjuntos de tonos cálidos. Estos toques finales transforman un maquillaje sencillo en una verdadera declaración de feminidad, ya sea para una boda o una celebración.

¿Por qué elegir un kajal ayurvédico natural para el cuidado de tus ojos?

El kajal ayurvédico natural destaca por la calidad de sus ingredientes. Contiene ghee, alcanfor, ceras vegetales y extractos de plantas ayurvédicas cuidadosamente seleccionados.

No contiene ingredientes sintéticos, conservantes agresivos ni fragancias irritantes. Esta fórmula suave rinde homenaje a una tradición milenaria.

Este delineador de ojos natural ha sido probado oftalmológicamente , garantizando una tolerancia óptima para ojos sensibles y usuarios de lentes de contacto. Su eficacia se logra sin comprometer la salud ocular, convirtiéndolo en un producto esencial para incorporar el maquillaje indio a una rutina diaria armoniosa.

Esta filosofía ayurvédica también influye en el cuidado de la piel en la India, donde las bases enriquecidas con polvos naturales ofrecen un efecto luminoso y sin brillos. Adoptar estas fórmulas suaves significa abrazar una belleza auténtica y responsable, en armonía con la naturaleza.

Tutorial paso a paso para adoptar el estilo de maquillaje indio en casa.

Paso 1: Prepara y realza la tez.

Comienza aplicando una crema hidratante o una base de maquillaje en tu rostro.

A continuación, aplica una base de maquillaje ligera y mate que combine con tu tono de piel, difuminándola hacia el cuello. Aplica un rubor color granate o cobre en los huecos de las mejillas, difuminándolo hacia las sienes.

Paso 2: Crea un look intenso y luminoso.

Aplica las sombras de ojos degradadas en el párpado móvil: amarillo dorado en todo el párpado y granada en la comisura exterior. Difumina con cuidado. Espolvorea purpurina dorada sobre los párpados y debajo de las cejas.

Delinea los ojos con una línea almendrada, más fina en el lagrimal y más gruesa hacia el extremo exterior. Aplica kajal en la línea de agua inferior y a lo largo de la línea de las pestañas, y luego fija con sombra de ojos negra y una brocha angular. Finaliza con máscara de pestañas negra.

Paso 3: Coordinación de labios, bindi y color

Delinea tus labios con precisión usando un lápiz y rellénalos con un color intenso: rojo carmín, fucsia o ciruela. Aplica un toque de brillo transparente.

A continuación, dibuja el bindi entre los dos ojos con tu lápiz de contorno.

Para lograr un look armonioso, combina tu maquillaje con el color de tu ropa, eligiendo entre tonos fríos y cálidos. Un consejo: inspírate en este ritual ancestral, adapta su intensidad a tu día a día y diviértete expresando tu personalidad.