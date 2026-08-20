"Maquíllate como una mujer de tu edad": ella responde con mucho maquillaje.

Desde hace algún tiempo, el mundo ha ido perdiendo su color, y nuestros rostros también. Las sombras de ojos brillantes han desaparecido de nuestros párpados, y los bálsamos labiales intentan imitar nuestro tono natural, reduciendo la fantasía a una simple capa de brillo. Si bien la estética minimalista se refleja en los espejos, algunas personas creativas se están alejando de este look beige y marrón. La creadora de contenido @divineswimming demuestra que nunca es tarde para usar los polvos de color de tus paletas.

Devolver el color al centro de los rostros

En tan solo unos años, hemos pasado de un mundo rebosante de color a un entorno estéril, desprovisto de vitalidad. Incluso el maquillaje sigue esta dirección artística monótona y, lamentablemente, impersonal. La chica de aspecto impecable marca la pauta frente al espejo. Su estilo discreto se ha convertido casi en el estándar absoluto.

Los tutoriales minimalistas en redes sociales nos han hecho creer que el color es demasiado extravagante para el día a día, e incluso visualmente agresivo. Si bien la moderación era la norma en la década de 2000, hoy en día todos optan por un maquillaje más sobrio. Así, las sombras de ojos más vibrantes y prometedoras de nuestros neceseres permanecen intactas. Solo las usamos para un evento importante, una ocasión especial o Nochevieja. Esperamos hasta tener una buena razón para usarlas sin arriesgarnos a parecer un payaso.

Por el contrario, una mujer que se maquilla los ojos con verde, rosa o amarillo y no sigue las tendencias de belleza actuales es objeto de los adjetivos más vulgares. Como si el más mínimo toque de originalidad fuera poco profesional, barato o infantil. El color puede ser una gran metedura de pata según las normas sociales. Sin embargo, para las más creativas, como Simone de la cuenta @divineswimming, es un elemento esencial, un accesorio en sí mismo, un reflejo de su personalidad. Ella se niega a que las convenciones afecten su piel y pretende usar hasta la última gota de sus sombras de ojos más pigmentadas.

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Un cambio de imagen no tiene por qué ajustarse a una orden.

Simone, una verdadera pintora sobre la piel, ve su rostro como un lienzo en blanco, no como una réplica de un ideal de belleza. Y su obra es la antítesis del minimalismo impuesto. Esta joven, cuya imaginación guía cada gesto, no se conforma con un rubor rosado ni con un delineado que se funde con la piel. Mientras que las revistas femeninas y las autoproclamadas reinas de la belleza de internet combinan labios discretos con un maquillaje de ojos minimalista, Simone llena cada espacio vacío de su tez mate con estampados , diseños neón y constelaciones arcoíris.

Muchos considerarían su maquillaje extravagante, chillón o demasiado infantil para su edad. La sociedad nos ha enseñado rápidamente a confundir creatividad con excentricidad. El color, las formas orgánicas, las estrellas o las flores psicodélicas son signos de gran libertad, no de retraso mental.

En un mundo que busca homogeneizar a todas las mujeres, Simone elige ser ella misma. «Nadie tiene derecho a dictar lo que es "normal" o no», nos recuerda a menudo, con una mirada que recuerda a mariposas o a una mirada penetrante. Porque el maquillaje nunca debería ser algo impuesto, sino una elección consciente, basada en nuestras propias reglas. Simone lo usa no para crear un nuevo look ni para parecerse a otra persona, sino para divertirse, para contar su historia, para expresar su estilo. Y eso, en sí mismo, es un hermoso ejemplo de dejarse llevar.

Acabemos con el culto a la chica limpia.

Con sus mejillas sonrosadas, labios apenas delineados y ojos inocentes, maquillada sin apenas esfuerzo, la chica de aspecto natural daba la ilusión de volver a la sencillez. Sin embargo, esta estética meticulosamente elaborada, que parecía requerir poco esfuerzo frente al espejo, se arraigó en nuestros hábitos, haciendo que cualquier otro maquillaje pareciera grotesco y poco elegante.

Sin embargo, tras esta aparente sencillez se esconde una exigencia real. Se debe tener una tez perfectamente uniforme, cejas bien definidas, labios sutilmente voluminosos y pómulos delicadamente realzados. Nada debe estar fuera de lugar, nada debe llamar la atención, nada debe delatar la más mínima imperfección. Incluso lo "natural" parece ahora estar sujeto a una serie de especificaciones.

Ver las mismas caras constantemente en nuestras pantallas nos hace olvidar que el maquillaje también puede ser un espacio para divertirse. ¿Por qué el azul eléctrico debería reservarse para el carnaval, el morado para las fiestas o la purpurina para Nochevieja? ¿Por qué una mujer debería esperar una ocasión especial para lucir el color que le gusta en sus párpados?

El maquillaje no entiende de edades y, desde luego, no existen reglas universales sobre cómo usarlo. Puede ser sutil o dramático, monocromático o multicolor, sofisticado o completamente extravagante. Mientras refleje algo de quien lo lleva, ya ha cumplido su propósito. La vida ya es bastante aburrida sin tener que vivirla en tonos grises, beige o nude. No hay necesidad de añadir otra capa a tu rostro.