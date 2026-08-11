¿Cómo usar un polvo matificante para conseguir una tez luminosa y confortable?

Los polvos matificantes a veces tienen mala fama: un aspecto apagado, piel seca y líneas de expresión más visibles… Sin embargo, si se usan correctamente, pueden proporcionar mayor comodidad y un maquillaje más duradero. Y, sobre todo, no tienen por qué transformar la piel en una superficie perfectamente lisa: la tez puede evolucionar, cambiar y mantenerse natural.

¿Cuál es la verdadera finalidad de los polvos matificantes?

Empecemos por aclarar algo. Los polvos matificantes no son ni base de maquillaje ni corrector. Su función no es cubrir imperfecciones, sino principalmente absorber el exceso de grasa de la piel y fijar los productos cremosos aplicados previamente. Por lo tanto, se recomienda aplicarlos al final de la rutina de maquillaje, una vez que la tez esté perfecta.

No es necesario empolvar toda la cara.

Este es probablemente el truco que marca la mayor diferencia en el resultado: no es necesario cubrir cada centímetro cuadrado de piel. Concentra el polvo en las zonas que tienden a brillar, generalmente la frente, la nariz y la barbilla. Por el contrario, las mejillas o el contorno de ojos pueden lucir más naturales. Estas zonas suelen necesitar mayor elasticidad para mantener un aspecto fresco y radiante. La idea no es eliminar por completo el brillo, sino simplemente controlarlo donde se desee.

La herramienta adecuada marca la diferencia.

Para un acabado ligero, opta por una brocha grande de cerdas suaves. Aplica una fina capa de producto y es ideal para el uso diario. Si buscas mayor duración, sobre todo durante todo el día, una borla para polvos puede ser una buena opción. Deposita más producto y resulta muy útil cuando la piel está muy brillante. En cualquier caso, recuerda retirar el exceso antes de tocarte la cara. Basta con dar unos golpecitos suaves en el dorso de la mano.

Un gesto sutil, en el momento adecuado.

Después de la base y el corrector, aplica los polvos. Simplemente deja que se asienten, manteniendo la piel flexible. Con una brocha, aplica los polvos suavemente sobre la piel sin frotar. Con una borla, presiona suavemente y luego retira. El objetivo es fijar el maquillaje, no moverlo. Un movimiento demasiado enérgico puede desplazar la base y crear zonas irregulares. Por lo tanto, la suavidad y la delicadeza son tus mejores aliadas.

¿Y si simplemente no usaras polvos?

Esa también es una opción. Los polvos matificantes no son necesarios para una tez bonita. Una tez "perfecta" o "impecable" no existe en la vida cotidiana. Entre retoques, filtros, Photoshop e imágenes muy editadas, es fácil olvidar que la piel real tiene textura. Cambia a lo largo del día, dejando ver poros, arrugas, imperfecciones o marcas. Y eso es perfectamente normal.

Tu piel no necesita ser "invisible" para ser bella. Los polvos matificantes pueden ser un gran aliado si te gusta su efecto y comodidad, pero no deberían convertirse en la norma. El mejor maquillaje es, sobre todo, aquel con el que te sientes cómoda: con un acabado mate completo, algunos toques de iluminador o sin polvos.

En definitiva, concéntrate en las zonas brillantes, usa poca cantidad de producto y aplícalo con movimientos suaves. El resto puedes dejarlo como está. Al fin y al cabo, una tez natural no es una tez sin textura: es una tez que refleja tu personalidad.