Este tono de colorete podría sustituir perfectamente al rosa clásico.

Tras años de reinado del rosa empolvado, un tono más atrevido se abre paso en nuestros pómulos: el rojo intenso. Visto en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York este año, bien podría convertirse en el nuevo tono de piel imprescindible de la temporada. Y la buena noticia es que es mucho menos intimidante de lo que parece.

El rosa deja un pequeño espacio

Durante mucho tiempo, el colorete rosa fue la opción predilecta para una tez delicada. Ahora, las tendencias de belleza se inclinan hacia un estilo más atrevido. Tras la era del maquillaje casi imperceptible, es momento de looks más vibrantes, con textura y personalidad. El colorete rojo encaja a la perfección con este deseo de devolverle el color al centro del maquillaje. No busca necesariamente la sutileza: aporta carácter a la tez a la vez que mantiene un resultado luminoso y natural cuando se aplica correctamente.

Por qué el rojo puede ser sorprendentemente natural.

El labial rojo puede ser llamativo en su envase, pero su efecto en la piel puede ser mucho más sutil. Este color recuerda al rubor natural que adquieren las mejillas al calentarse con el frío, la actividad física o un paseo al aire libre. ¿El secreto? La cantidad. Una pequeña cantidad de producto bien difuminado puede dar un brillo saludable sin crear un aspecto recargado. El objetivo no es conseguir unas mejillas de un rojo intenso, sino simplemente iluminar el cutis con un toque de color.

¿Qué tono debo elegir según mi tono de piel?

Al igual que ocurre con todos los colores de maquillaje, el rojo se presenta en una variedad infinita.

Las personas con tez clara pueden optar por rojos suaves, ligeramente frambuesa o ladrillo claro, para lograr un resultado delicado.

Los tonos de piel medios a oliváceos se ven especialmente realzados por los tonos terracota o ladrillo. Su calidez ilumina el rostro al instante.

En cuanto a las pieles más oscuras, pueden atreverse con rojos más intensos como el granate, el borgoña o tonos inspirados en frutos negros. Estos colores aportan profundidad y crean un hermoso contraste con la piel.

La técnica correcta: empezar despacio

Con el rubor rojo, lo mejor es aplicar poca cantidad. Si usas rubor en crema, toma una pequeña cantidad con el dedo. Si usas rubor en polvo, retira bien el exceso de producto de la brocha antes de aplicarlo. Aplica el color en las manzanas de las mejillas y difumina inmediatamente.

Si buscas mayor intensidad, añade producto gradualmente en lugar de intentar corregir un resultado demasiado intenso. Para un brillo saludable y fresco, como si acabaras de regresar de un paseo al aire libre, también puedes difuminar ligeramente el color hacia el puente de la nariz. Esta técnica, vista en las pasarelas, proporciona un acabado natural y sin esfuerzo.

Las texturas más fáciles de domar

Si el rojo aún te resulta un poco intimidante, las texturas en crema y líquidas pueden ser tus mejores aliadas. Se funden fácilmente con la piel y permiten controlar mejor la intensidad. También puedes aplicar un toque ligero de rojo antes de un rubor más suave. Esta técnica te permite disfrutar de la profundidad del rojo a la vez que consigues un resultado más sutil.

¿Y si prefieres no usarlos?

Por supuesto, ninguna tendencia de belleza es obligatoria. No necesitas rubor para verte bien, ni maquillaje para sentirte bien contigo misma. Un rostro natural, con sus colores, texturas y rasgos únicos, es igual de válido. El rubor rojo es simplemente una nueva opción para quienes disfrutan experimentando con su apariencia. Es una tendencia que puedes probar si te atrae, adaptar a tu estilo… o dejar de lado sin remordimientos.

En definitiva, su principal lección es muy sencilla: atrévete a usar el color si te gusta, pero sobre todo, que refleje quién eres.