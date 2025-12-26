Se tatúa los labios y al instante se arrepiente del resultado.

Kalita Hon nunca olvidará el día en que sintió pánico durante una sesión de rubor labial, una técnica de maquillaje semipermanente diseñada para realzar el color natural de los labios. Tras hacerse viral en redes sociales tras compartir "el momento exacto" en que se arrepintió de su decisión, la joven ahora relata cómo terminó todo.

Un "experimento" de belleza que se volvió viral

Kalita, residente de Nueva York, explica que usa productos labiales a diario y que quería encontrar una solución "más práctica y sostenible", según declaró a la revista People . "La idea de despertar con un color rosado natural me parecía emocionante y lógica", confesó.

Antes de lanzarse, investigó a fondo el procedimiento, leyendo experiencias tanto positivas como negativas. Pero cuando le aplicaron el pigmento rojo brillante en los labios, y más allá del contorno, la joven experimentó inmediatamente un "momento de pánico absoluto". En TikTok, publicó un video con la leyenda: "Mira el momento exacto en que supe que odiaba mi tatuaje de labios". Su expresión de asombro se hizo viral, generando cientos de reacciones, algunas divertidas, otras horrorizadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kalita Hon (@kalitaku)

"Pensé que sería temporal."

Aunque al principio el dolor y el color vibrante la preocuparon, Kalita explica que confió en la profesional y decidió "confiar en el proceso". "Me repetía una y otra vez que las molestias no durarían y que el resultado valdría la pena", afirma. Y tenía razón: unos días después, la intensidad del pigmento se desvaneció, la hinchazón disminuyó y el tono se suavizó. "¡Ahora me encanta! Es justo lo que quería. El color ha adquirido un tono natural que realza mis labios sin ser excesivo", admite hoy.

Al final, Kalita compartió el progreso del proceso en Instagram: labios hinchados y rojos al día siguiente, piel descamada a los dos días y, luego, la aparición gradual de un bonito tono rosado. "No sabía que el color necesitaba tiempo para fijarse. Una vez curados, ¡mis labios quedaron perfectos, en mi opinión!"