Estos trucos de maquillaje vistos en festivales ahora inspiran la vida cotidiana.

En los festivales, adornamos nuestros ojos con brillantes en relieve, experimentamos con sombras de ojos coloridas que nunca antes habíamos probado y usamos purpurina sin reparo alguno. Pero, sobre todo, este maquillaje opulento debe resistir el sudor, el baile frenético, las multitudes y los momentos de intensa emoción. Aquí tienes un breve resumen de las mejores técnicas de belleza para conciertos al aire libre, perfectas para lucir impecable más allá de las carpas y los campos embarrados.

Aplica siempre una base antes de maquillarte.

Durante el verano, prados y solares baldíos se convierten en escenarios al aire libre. Los festivales, ya sean de renombre mundial o más íntimos, marcan el ritmo de la temporada estival. Son los eventos más esperados al finalizar la primavera. Una versión más atractiva de las ferias de pueblo de antaño, dan rienda suelta a la creatividad. Y nos entregamos por completo frente al espejo. Recreamos ese tutorial kawaii que lleva tiempo acumulando polvo en nuestro feed de Instagram, nos echamos purpurina por la cabeza y creamos arabescos brillantes alrededor de los ojos, más acostumbradas a las sombras de ojos discretas o al delineador sutil.

Mucho antes de imitar el icónico look de Zara Larsson , preparamos nuestra piel para esta noche de alegre bullicio y baile eufórico entre la multitud. ¿Cómo? Con una base protectora. Actúa como transición entre el cuidado de la piel y el maquillaje. Permite una mejor adherencia de los productos de maquillaje que aplicaremos después. Gracias a sus propiedades fijadoras, prolonga naturalmente la duración de nuestro maquillaje y aprovecha al máximo las largas horas dedicadas a arreglarnos. Así, mientras bailamos toda la noche luciendo radiantes, también podemos enfrentarnos a los concurridos vagones del metro y salir con una tez impecable.

Cuidado de la piel 2 en 1: el secreto para un maquillaje de larga duración.

A veces, durante los festivales, creamos looks de belleza excepcionales con lo mínimo indispensable y en condiciones muy austeras. Nos encontramos jugando a ser artistas aficionadas bajo el calor sofocante de la carpa, que literalmente nos hace sentir como una planta en un invernadero. Así que tenemos que conformarnos con un neceser minimalista y optar por productos "camaleónicos" como una crema hidratante con color y factor de protección solar. Esta alternativa a la base de maquillaje tiene un acabado más natural, pero lo más importante es que no se corre con el menor movimiento.

Para evitar llevar polvos sueltos a todas partes o que te los confisquen en la entrada, puedes guardar unas hojas de papel higiénico en una bolsita. Es igual de efectivo que una toallita matificante. También sirve para retocarte el maquillaje entre reuniones estresantes.

La máscara de pestañas voluminizadora, la garantía de una mirada cautivadora.

Durante este paseo nocturno lleno de risas, gritos ahogados y perritos calientes, los ojos pueden lagrimear fácilmente sin necesidad de haber derramado lágrimas por confesiones en el baño. El objetivo, sin embargo, no es parecer un miembro de una banda de metal con ojeras. En los festivales, mucha gente alaba las virtudes de la máscara de pestañas resistente al agua, sin saber que existe un producto mucho más prometedor en el mercado.

Esta máscara de pestañas aporta volumen, ideal tanto para las noches calurosas como para los días de trabajo sofocantes sin aire acondicionado. Su función principal es cubrir las pestañas, aportándoles más volumen, grosor y definición. A diferencia de las fórmulas resistentes al agua , que requieren varios discos de algodón, esta se retira en segundos con un poco de aceite de coco.

Espray con purpurina para un brillo que se mantenga en cualquier clima.

Este año, el brillo se ha convertido en protagonista, ya sea en forma de tatuajes temporales con destellos o bálsamos que recuerdan a constelaciones. Los diamantes de imitación, las sombras de ojos brillantes y el brillo son símbolos estéticos de los festivales. Son detalles que se lucen en conjunto. En la vida cotidiana, es difícil imaginar entrar en una oficina diáfana con mariposas doradas en el lagrimal o un arcoíris multifacético sobre el pómulo.

Sin embargo, puedes conseguir un brillo natural en tu piel sin parecer una bola de discoteca andante. ¿Cómo? Con polvos dorados de acabado satinado. En este sentido, las texturas ligeras se convierten en tus mejores aliadas: los iluminadores líquidos mezclados con crema hidratante, o aplicados a toquecitos en los puntos clave del rostro, son suficientes para recrear ese efecto de "piel viva" tan apreciado entre bastidores.

Tinte labial para resistir cualquier cosa

Otro legado directo de los fines de semana musicales: labios de larga duración. Mientras que los labiales clásicos se desvanecen con el primer tentempié o bebida, los tintes y tintas labiales dejan un color intenso, casi natural, que resiste lo inesperado.

En el día a día, esta técnica te permite mantener el color de tus labios sin retoques constantes. Puedes hablar, comer, reír y beber sin preocuparte por verte reflejado en la ventana. Y cuando el color se desvanece, lo hace suavemente, sin líneas marcadas.

Estos consejos de maquillaje, aplicados con esmero en el ambiente húmedo de los festivales, también son válidos para el día a día. Además, ¿por qué esperar a una ocasión especial para darte un capricho y darle un toque de color a tu look?