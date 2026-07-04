Colores de labiales que iluminarán tu rostro este otoño de 2026.

Cada otoño trae consigo nuevas inspiraciones de belleza, y 2026 no es la excepción. Esta temporada, los labiales se caracterizan por tonos cálidos, profundos y luminosos que aportan un toque de luminosidad al rostro. Descubre los tonos que marcarán tendencia en los próximos meses.

El vino de Burdeos, imprescindible de la temporada.

Es difícil imaginar un neceser de maquillaje otoñal sin una barra de labios color borgoña. A medio camino entre un rojo intenso y un ciruela, este color trasciende las tendencias sin perder su encanto. ¿Su ventaja? Aporta profundidad y elegancia al instante, tanto con un maquillaje minimalista como con uno más sofisticado. En acabado mate, ofrece un look atrevido, mientras que el acabado satinado le da más suavidad y luminosidad. Un tono que favorece a una amplia gama de tonos de piel.

El marrón chocolate está volviendo con fuerza.

Inspirado en los años 90, el marrón chocolate regresa con fuerza. Este tono intenso resulta atractivo por su aire vintage a la vez que sofisticado. Ideal para looks de maquillaje en tonos cálidos, se puede combinar con un delineador de labios de la misma gama cromática para definir sutilmente los labios. El resultado es elegante, cálido y perfecto para la temporada de otoño.

El rojo ladrillo aporta calidez a la tez.

Si te encantan los rojos clásicos pero quieres adoptar una paleta más otoñal, el rojo ladrillo es una excelente alternativa. Más terroso que el rojo brillante, aporta luminosidad sin perder la armonía con los colores de la temporada. Sus matices cálidos crean un brillo saludable e iluminan el rostro. Un tono ideal para quienes buscan combinar carácter y delicadeza.

Desnudos sensuales, aliados cotidianos

Quienes prefieren un maquillaje sutil pueden optar por tonos nude cálidos. El caramelo, el terracota o el beige rosado sustituyen a los beiges demasiado fríos para lograr un resultado más luminoso. Estos tonos naturales combinan fácilmente con un maquillaje de ojos más intenso o, por el contrario, con un look minimalista. Para un efecto fresco y armonioso, puede ser beneficioso elegir un tono nude ligeramente más cálido que el de tu piel.

¿Cómo encontrar el color que mejor te sienta?

Las tendencias son una fuente de inspiración, pero nunca reemplazan tus preferencias personales. Tu tono de piel puede guiarte: las pieles claras suelen lucir mejor con tonos burdeos o nude rosados, mientras que las pieles de tono medio a oscuro se ven especialmente favorecidas por los marrones chocolate y los rojos ladrillo intensos. Lo más importante es elegir un color con el que te sientas cómoda y que se adapte a tu estilo. Al fin y al cabo, el maquillaje es, ante todo, una forma de expresarte, no un conjunto de reglas que seguir.

Estos tonos son una de las principales inspiraciones para el otoño de 2026, pero no son obligatorios . Puedes usar el labial que prefieras, optar por un color completamente diferente o ir sin maquillaje. Las tendencias están para inspirar, nunca para imponer.