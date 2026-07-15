Esta manicura minimalista se está consolidando como la tendencia de la temporada.

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Léa Michel
@neat_pure / Instagram

Atrás quedaron los días de uñas recargadas de diseños, colores o detalles sofisticados: esta temporada, la sencillez es la protagonista. Las manicuras minimalistas cautivan por su elegancia discreta, su facilidad de aplicación y su atractivo atemporal. Es una tendencia que celebra la belleza natural y permite a cada persona elegir lo que mejor refleje su estilo.

El encanto de los tonos nude

¿La clave de esta tendencia? Los colores suaves y naturales. Beige, rosa empolvado, crema, blanco lechoso o incluso acabados translúcidos: los tonos nude se están convirtiendo en imprescindibles. Su fuerza reside en su sencillez. Combinan fácilmente con cualquier atuendo, crean un look fresco y realzan sutilmente las manos. Luminosos y elegantes, estos tonos trascienden las estaciones sin perder su atractivo, lo que los convierte en una opción especialmente acertada para el día a día.

Una fuerte inspiración para "chicas limpias".

Las manicuras minimalistas forman parte de la estética "clean girl", que enfatiza la belleza natural, refinada y armoniosa. La idea no es transformar tu apariencia, sino resaltar lo que ya tienes con unos sencillos pasos. Uñas cortas o ligeramente largas, redondas o cuadradas, con acabado brillante o satinado: todas las opciones son posibles. La clave está en crear una sensación de equilibrio y comodidad, con un resultado que refleje tu personalidad.

Detalles sutiles que añaden variedad a la experiencia.

Esta tendencia ofrece numerosas posibilidades para quienes desean añadir un toque de originalidad. La manicura francesa regresa en una versión más fina y delicada, con una sutil línea que moderniza este clásico. La manicura "glaseada", con su efecto nacarado y ligeramente granulado, también sigue siendo popular. Para un toque más creativo, basta con un detalle sencillo: una línea gráfica, un pequeño punto o un brillo iridiscente aportan carácter sin perder la elegancia minimalista.

Una tendencia práctica para el día a día

Más allá de su atractivo estético, las manicuras minimalistas también son populares por su practicidad. Requieren pocos materiales, se pueden realizar fácilmente en casa y son más adecuadas para los pequeños percances del día a día que los diseños elaborados. Otra ventaja: con colores similares al tono natural de la uña, el crecimiento suele ser menos perceptible. Esto permite disfrutar de un resultado armonioso durante más tiempo sin necesidad de retoques frecuentes.

Una tendencia, no una obligación.

Si bien las manicuras minimalistas están de moda esta temporada, siguen siendo principalmente una fuente de inspiración, no una regla a seguir. Usar esmalte, elegir un color vibrante, optar por las uñas naturales o incluso llevarlas sin pintar: todas las opciones son válidas. Tener las manos o los pies arreglados no es un requisito para sentirse bien con uno mismo o para lucir elegante. A algunas personas les gusta mimar sus uñas con una manicura, mientras que otras prefieren su aspecto natural, y ambas preferencias merecen ser celebradas. Lo más importante es hacer lo que te guste, cuando te guste, sin presiones.

Limpia, versátil y fácil de personalizar, la manicura minimalista se consolida como una tendencia imprescindible. Nos recuerda que un look de belleza exitoso no necesita ser espectacular para ser apreciado: a veces, la sencillez basta para crear un estilo que refleje tu personalidad.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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