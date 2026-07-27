Estas tendencias de maquillaje van a ser una sensación este otoño de 2026.

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Léa Michel
Photo d'illustration : Andrea Sánchez / Unsplash

Tras varias temporadas donde el maquillaje discreto fue la tendencia dominante, el otoño de 2026 promete ser más atrevido. Las pasarelas de Nueva York, Londres, Milán y París mostraron looks expresivos que, a la vez, permiten que la piel respire. Un sinfín de inspiración para experimentar con tu maquillaje y divertirte según tu estado de ánimo.

El maquillaje de ojos ahumado está volviendo con fuerza.

Este otoño de 2026, los ojos se adornan con tonos profundos y sutilmente difuminados. Dile adiós a las líneas ultragráficas: el ahumado se difumina para lograr un resultado intenso, pero a la vez más versátil y favorecedor. Otra variante que también está cautivando a las amantes del maquillaje es el delineado difuminado, que aporta un aire rockero y relajado sin buscar la perfección. El objetivo no es conseguir un maquillaje impecable y perfecto al milímetro, sino crear un look lleno de personalidad.

@lugamur Recreando el icónico maquillaje de ojos ahumados de Selena 🖤 Olvidé lo bueno que era el maquillaje de 2016 #ojosahumados #selenagomez #maquillaje2016 #fyp #lugamur ♬ El corazón quiere lo que quiere - Selena Gomez

El rubor se usa sin ninguna inhibición.

El rubor vuelve a estar de moda. Esta vez, ya no se limita a un ligero toque en los pómulos: se difumina generosamente por las mejillas, e incluso a veces hasta el puente de la nariz, para lograr un brillo saludable inspirado en las mejillas sonrosadas naturalmente. Las texturas cremosas y los tonos frambuesa, ciruela o rosa dominan la tendencia. La técnica del "draping de rubor", que consiste en difuminar el color hacia las sienes, también aporta dimensión al rostro con un toque sutil. El resultado: una tez luminosa y fresca en tan solo unas pinceladas.

@smv.ziobro ceguera al rubor 🩷 #escandinavo #estocolmo #pielradiante #maquillaje #lipsync ♬ devut - faith

Los labios adoptan tonos intensos.

Para los labios, los colores intensos como el burdeos, el ciruela o tonos similares al rojo sangre están de moda. A diferencia de los rojos perfectamente definidos, la tendencia favorece un efecto difuminado, como si los labios estuvieran delicadamente teñidos. Este acabado más suave ofrece un look elegante y moderno, además de ser más fácil de llevar a diario. Una forma preciosa de atreverse con tonos oscuros sin necesidad de un delineado ultrapreciso.

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Piel radiante ante todo

Si hay un denominador común en todas estas tendencias, es la tez. Las pasarelas confirmaron el deseo de mantener un tono de piel luminoso, con un acabado ligero que permita apreciar su textura natural. La idea es resaltar un único elemento del maquillaje —ojos, mejillas o labios— mientras que el resto se mantiene más discreto. Este equilibrio facilita la personalización de estos looks para adaptarlos a tu propio estilo.

Finalmente, aclaremos que estas tendencias son principalmente sugerencias para experimentar y divertirse con el maquillaje. No hay obligación de seguirlas, ni siquiera de usar maquillaje. Tanto si te encanta maquillarte a diario, como si prefieres hacerlo solo ocasionalmente, o simplemente te sientes bien sin maquillaje, todas las opciones son válidas.

Léa Michel
Léa Michel
Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
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