Aunque durante mucho tiempo se atribuyeron a hombres, estas obras fueron firmadas en realidad por mujeres.

Durante siglos, las mujeres crearon, compusieron, escribieron e innovaron sin recibir siempre el reconocimiento que merecían. Sus talentos a veces se minimizaban, sus firmas se borraban o se sustituían por las de hombres más aceptados en su época. Hoy, los historiadores están reexaminando estas narrativas para dar a estas pioneras el lugar que merecen.

Judith Leyster, la estrella que la historia había olvidado

En el siglo XVII, la pintora holandesa Judith Leyster dejó su huella en un mundo predominantemente masculino. Fue la primera mujer admitida en el gremio de pintores de Haarlem y creó escenas vibrantes pobladas de músicos y gente común. Sin embargo, tras su muerte, su nombre cayó en el olvido. Durante más de dos siglos, sus pinturas se atribuyeron a su esposo o al renombrado Frans Hals. No fue hasta finales del siglo XIX cuando un historiador redescubrió su monograma, oculto bajo una firma falsificada. Poco a poco, Judith Leyster está recuperando el lugar que le corresponde en la historia del arte.

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Cuando un cuadro cambia de autor... y de perspectiva.

El caso de Marie-Denise Villers es igualmente revelador. A principios del siglo XX, un elegante retrato expuesto en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York se presentó como obra de Jacques-Louis David. Esta prestigiosa atribución contribuyó a su renombre. Sin embargo, una exhaustiva investigación realizada décadas después desmintió esta certeza: la pintura, en realidad, estaba firmada por Marie-Denise Villers. Esta reevaluación plantea una pregunta fascinante: ¿cuántas artistas femeninas talentosas permanecen invisibles tras nombres masculinos?

Artemisia Gentileschi, un reconocimiento que está en constante evolución.

Aún hoy, la labor de identificación continúa. Varias obras consideradas anónimas durante mucho tiempo han sido atribuidas recientemente a Artemisia Gentileschi, una figura clave de la pintura barroca italiana. Definida durante mucho tiempo únicamente por su parentesco paterno, ahora se la reconoce por la fuerza de su obra y su estilo singular. Estos descubrimientos nos recuerdan que la historia del arte no es estática: evoluciona a medida que avanza la investigación.

Partitura interpretada bajo otro nombre

La invisibilización de las mujeres no se limitó a los estudios de pintura. La compositora Fanny Mendelssohn, autora de cientos de obras, publicó varios de sus lieder bajo el nombre de su hermano Felix. La anécdota es impactante: durante una conversación con la reina Victoria, Felix se vio obligado a admitir que una pieza particularmente admirada por la soberana no era suya, sino de su hermana. Fanny no publicaría bajo su propio nombre hasta el final de su vida.

Desde novelistas hasta científicos, el mismo patrón.

En la literatura, Charlotte, Emily y Anne Brontë eligieron seudónimos masculinos para sus obras publicadas. Mary Ann Evans se convirtió en "George Eliot", mientras que la publicación anónima de Frankenstein alimentó durante mucho tiempo la especulación, atribuyendo la novela a "Percy Shelley" en lugar de a Mary Shelley. Las ciencias no fueron ajenas a este fenómeno. Rosalind Franklin desempeñó un papel crucial en la comprensión de la estructura del ADN, mientras que Lise Meitner contribuyó al descubrimiento de la fisión nuclear sin recibir el mismo reconocimiento que algunos de sus colegas masculinos.

Estas reatribuciones van más allá de la simple corrección de un error de archivo. Nos permiten comprender mejor la riqueza de las contribuciones de las mujeres en todos los ámbitos de la creación y el conocimiento. Restablecer los nombres de Judith Leyster, Marie-Denise Villers, Artemisia Gentileschi y Fanny Mendelssohn enriquece nuestra memoria colectiva. La historia cultural no se beneficia de la omisión de voces; florece cuando refleja la plena diversidad de los talentos que la han forjado.