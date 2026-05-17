Desde la cantante Rosalía hasta Madonna, ¿por qué fascina la estética monja a las estrellas del pop?

Para la portada de un álbum o un videoclip, las cantantes se visten con el hábito de monja y se adhieren religiosamente a esta estética católica con sus códigos inmaculados. Rosalía, Madonna, Lily Allen y Lana Del Rey se han metido en el papel de esta mujer devota, apropiándose de este estilo sagrado. Transformadas en retratos vivientes del catolicismo, sacan a la monja de los muros del monasterio y la convierten en un sello artístico. ¿De dónde proviene esta fascinación por la vestimenta eclesiástica?

Cuando las estrellas elogian la estética católica

En su último álbum, "Lux", la cantante Rosalía luce un velo que apenas deja entrever su impactante cabello negro azabache. Envuelto en una especie de crisálida blanca, da la impresión de haber renacido. Tras lucir cuernos de diablo y reinterpretar todos los pecados de los textos bíblicos en "Motomami", se transforma en una buena samaritana. Es como si la gracia la hubiera tocado milagrosamente. Para mantener la coherencia con esta dirección artística divina, que supone un cambio radical respecto a su EP anterior, también ha impregnado sus letras y su voz de pureza, inspirándose en la música clásica.

Antes que ella, muchos otros grandes nombres de la música la precedieron en este arte redentor. Madonna impulsó este movimiento estético de santidad al sacar a la monja de su claustro. Lady Gaga siguió el mismo camino de arrepentimiento y la imitó en su video de "Alejandro", combinando una túnica completa con zapatos de plataforma futuristas. Rihanna, sin embargo, ofreció una versión completamente diferente en la portada de la revista Interview, con una cruz tatuada en la mejilla y un brillo de labios sofisticado que contrastaba con el modesto hábito de la monja. Mientras tanto, Lana Del Rey, fiel a su estilo melancólico y su estética vintage, manejó estos códigos universales con mayor cautela, adoptando la personalidad de un ícono religioso.

La monja se ha convertido casi en una celebridad a su pesar, un ícono de la moda, una figura inspiradora. Si bien nos heló la sangre en "La Monja", también ocupa un lugar destacado en el imaginario popular. Sin embargo, estas estrellas no han sido tocadas repentinamente por el Espíritu Santo. Esta curiosa fascinación por las mujeres que dedican su vida a Dios no es resultado de una revelación divina. La explicación es mucho más terrenal.

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Lo que revela esta elección estilística sagrada en el trasfondo

La «monja», tan frecuentemente explotada en películas de terror, no es solo un disfraz que los fanáticos del género usan en Nochevieja. Aparece con frecuencia en un mundo que es la antítesis de la modestia, la austeridad y el silencio. Reutilizada como elemento creativo, la «hermana buena» no es simplemente una encarnación de la pureza. Si bien las estrellas pueden explotar su estética, a pesar del riesgo de blasfemia, no todas comparten las mismas intenciones.

La monja encarna un sinfín de símbolos y valores. En definitiva, evoca todo un léxico: obediencia, devoción incondicional, castidad, pero también humildad y caridad. Es, de hecho, la antítesis de las estrellas del pop, que viven bajo los focos mientras ella reza en la intimidad de los monasterios. Solo abre la boca para comulgar, mientras que las estrellas del pop la usan para denunciar y gritar lo que guardan en sus corazones. Aún más evocador: se anula a sí misma donde los artistas de hoy buscan dejar huella. Algunas estrellas se valen de esta imagen tan visual y unificadora para narrar mejor sus experiencias personales y reforzar el efecto de contraste. ¿El objetivo de esta estrategia? Provocar un poderoso impacto estético.

La vestimenta religiosa funciona como un lenguaje visual inmediatamente legible. Condensa nociones contradictorias en una sola mirada: inocencia y transgresión, retraimiento del mundo y exposición total. Esto la convierte en una herramienta ideal para la cultura pop. Rosalía, Madonna y Sabrina Carpenter no se limitan a plagiar un código de vestimenta modesto. Sacan a la "monja" de su contexto tradicional en aras del espectáculo. "Lo que les encanta hacer a las estrellas es convertirlo todo en algo subversivo", explica Clément Laré, periodista especializado en moda y cultura pop de Madame Figaro .

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Una interpretación diferente de un artista a otro.

Para algunos, la estética de la monja sirve principalmente como medio para crear tensión narrativa. Rosalía, por ejemplo, suele jugar con ciclos de transformación: de lo sagrado a lo profano, del pecado a la redención, como si cada álbum fuera una etapa de metamorfosis. El hábito religioso se convierte entonces en un símbolo de transición, casi un atuendo ritual que anuncia un «renacimiento» artístico.

Para otros, el tema es más provocador e histórico. Madonna comprendió muy pronto el poder de los símbolos católicos en la cultura occidental. Al subvertirlos, busca no solo impactar, sino también cuestionar la autoridad moral, el control sobre el cuerpo de la mujer y el lugar de la religión en la cultura pop. El hábito de monja se convierte en una herramienta crítica, casi política.

Con un enfoque más estético y melancólico, Lana Del Rey utiliza estos códigos como fragmentos de imágenes americanas y europeas: vidrieras, velos, contemplación. Para ella, la figura religiosa no es necesariamente subversiva, sino más bien nostálgica, como un telón de fondo mental que evoca una idea idealizada y ya perdida de pureza.

En resumen, la monja fascina a la música pop porque es una figura de perfecta contradicción: silenciosa, pero visualmente muy expresiva; modesta, pero reconocible al instante. Y en un mundo donde todo debe ser visto y notado, este contraste la convierte en una fuente inagotable de inspiración.