Shakira firma el himno oficial para la Copa Mundial de 2026.

Dieciséis años después de "Waka Waka", Shakira regresa para el Mundial. La cantante colombiana presentó recientemente "Dai Dai", el himno oficial del torneo de 2026, en colaboración con el gigante nigeriano del afrobeats, Burna Boy. Y las primeras reacciones están a la altura del evento.

"Dai Dai" - qué significa el título

«Dai Dai» proviene de la expresión italiana que significa «vamos, vamos» o «vamos», a la vez un estímulo, un cántico de estadio y una celebración colectiva. El estribillo mismo transmite esta intención multilingüe: «Dai, dai, we go, dale, ale, let's go», del italiano al español y al inglés, todo en un movimiento fluido. La canción fusiona ritmos caribeños, pop latino y afrobeats: una mezcla pensada para estadios, zonas de aficionados y listas de reproducción de verano.

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El teaser filmado en el Maracaná

El avance, lanzado el 7 de mayo de 2026, fue filmado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, pocos días después del histórico concierto de Shakira ante dos millones de personas en la playa de Copacabana. En el clip, de aproximadamente un minuto de duración, Shakira baila en el césped del estadio con una falda azul eléctrico y una blusa amarilla brillante, sosteniendo el balón oficial de la "Trionda".

Las bailarinas que la rodean visten colores inspirados en las naciones participantes. El video comienza con cuatro globos, uno por cada una de las cuatro Copas del Mundo vinculadas a Shakira: 2006, 2010, 2014 y 2026, y termina con fuegos artificiales y una toma aérea del estadio con la inscripción "Estamos listos" .

1,9 millones de "me gusta" en menos de 24 horas

Publicado conjuntamente por Shakira, Burna Boy y la FIFA en Instagram, el video obtuvo 1,9 millones de "me gusta" en menos de 24 horas. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas y abrumadoras. Algunos usuarios se preguntaron si la canción podría rivalizar con el fenómeno de "Waka Waka", que se ha convertido en un clásico indiscutible. Otros, por el contrario, creen que Shakira sigue siendo la artista ideal para encarnar el espíritu universal y festivo del fútbol.

El único artista que ha actuado en cuatro Copas del Mundo.

Shakira es ahora la única artista en la historia en aparecer en canciones vinculadas a cuatro ediciones diferentes de la Copa Mundial. "Waka Waka" sigue siendo uno de sus mayores éxitos, con más de 4 mil millones de reproducciones en YouTube y un récord Guinness como la canción oficial de la Copa Mundial más escuchada en Spotify. El lanzamiento mundial de "Dai Dai" está previsto para el 14 de mayo de 2026, cuatro semanas antes del inicio del torneo el 11 de junio.

Un segundo título después de "Lighter", criticado

«Dai Dai» es el segundo tema del álbum oficial de la FIFA para el Mundial de 2026. Anteriormente, «Lighter», coescrita por el cantante, rapero, compositor y músico estadounidense Jelly Roll y la cantautora mexicana Carín León, fue el primer sencillo, pero generó considerables críticas. Este año, la FIFA lanza un álbum con varios temas en lugar de una sola canción oficial, a diferencia de ediciones anteriores.

«Dai Dai» – vamos, vamos – eso es exactamente lo que Shakira le dice al mundo con este regreso. Dieciséis años después de grabar «Waka Waka» en la memoria colectiva, regresa con Burna Boy para escribir el siguiente capítulo. Ahora queda por ver si los estadios de todo el mundo cantarán este estribillo con el mismo fervor que las dunas de Johannesburgo en 2010.