Tacones, vestidos, selfies: las reglas del Festival de Cine de Cannes que los invitados deben seguir.

Desfilar por la alfombra roja del Festival de Cannes es mucho más que una simple aparición elegante. Detrás de los flashes, los vestidos espectaculares y los looks cuidadosamente seleccionados, se esconde un estricto conjunto de reglas que todo invitado debe seguir. En Cannes, el estilo es libre en espíritu, pero estructurado en la práctica, y la alfombra roja no admite excepciones.

Se requiere vestimenta formal: la elegancia ante todo.

Para asistir a las proyecciones oficiales, el código de vestimenta es innegociable. Los hombres deben usar esmoquin con pajarita o corbata oscura. Como alternativa, se puede aceptar un traje negro o azul marino, siempre dentro del contexto de la vestimenta formal.

Para las mujeres, el código de vestimenta es formal: vestido de noche, vestido negro corto, vestido de cóctel, traje de pantalón o falda oscura, o un conjunto elegante con una blusa de vestir. El objetivo es claro: preservar la imagen prestigiosa del Festival. El personal de recepción es responsable de garantizar el cumplimiento y puede denegar la entrada a quien no respete el código de vestimenta.

Las zapatillas deportivas, que en su día fueron prohibidas, se han convertido en un icono.

Si hay una regla que todo el mundo conoce, es la de las zapatillas deportivas. Están estrictamente prohibidas en la alfombra roja. Los invitados deben llevar zapatos elegantes, con o sin tacón. Si bien algunas normas pueden haber evolucionado con el tiempo, sobre todo en lo que respecta a los zapatos planos, las zapatillas deportivas siguen estando totalmente prohibidas.

La alfombra roja ha sido testigo de momentos memorables: en 2016, la actriz y productora estadounidense Julia Roberts desfiló descalza, y en 2017, la actriz, directora e intérprete estadounidense Kristen Stewart también se quitó los zapatos en señal de protesta. Por su parte, el guionista, director, actor y productor estadounidense Spike Lee acaparó titulares en 2021 al aparecer con zapatillas deportivas.

Se prohíben los selfies para preservar la alfombra roja.

Desde 2018, los selfies y el uso de teléfonos inteligentes están prohibidos en la alfombra roja. Esta decisión se tomó para agilizar el desfile y evitar retrasos. El objetivo es simple: mantener un flujo fluido y preservar la magia del momento. De esta manera, los fotógrafos oficiales tienen acceso óptimo para capturar los momentos clave, sin la competencia espontánea de teléfonos en alto.

Nuevo código de vestimenta: se acabaron la desnudez y los excesos.

Las normas se han vuelto aún más estrictas recientemente. Desde 2025, la desnudez está explícitamente prohibida en la alfombra roja y durante todo el Festival. También se censuran los atuendos considerados demasiado transparentes. El objetivo es mantener una cierta coherencia visual y respetar el marco institucional del evento.

Siluetas espectaculares, pero enmarcadas

Los vestidos muy voluminosos, sobre todo los de cola larga, también se ven limitados cuando obstaculizan el movimiento o la disposición de los asientos. Esto no supone el fin de la creatividad, sino más bien una adaptación. Los diseñadores trabajan ahora en looks más fluidos, concebidos para combinar estética y comodidad de movimiento. El resultado sigue siendo espectacular, pero más funcional.

Las maletas también pasan por controles.

Otra norma menos conocida: los bolsos grandes están prohibidos durante las galas de proyección. No se permiten bolsos de mano, mochilas ni objetos voluminosos en las salas de cine. Sin embargo, hay un guardarropa donde puedes dejar tus pertenencias cerca del recinto, para que puedas moverte con mayor libertad. Esta norma explica la presencia casi omnipresente de pequeños y elegantes bolsos de mano en la alfombra roja de Cannes.

Una edición de 2026 en continuidad

Para el Festival de Cannes de 2026, que se celebrará del 12 al 23 de mayo en el Palacio de Festivales, estas normas se mantendrán vigentes. A pesar de algunos ajustes y debates anuales, el marco general permanece inalterado. Los equipos del Festival continúan aplicando rigurosamente estas directrices, independientemente de la fama de los invitados. El objetivo sigue siendo el mismo: preservar la identidad única del evento.

En definitiva, el Festival de Cannes impone un equilibrio particular: libertad artística en las creaciones, pero un marco estricto para su presentación. Esta disciplina es parte integral del mito de la alfombra roja, donde cada aparición se convierte en un auténtico lenguaje de estilo.