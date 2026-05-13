A sus 41 años, la cantante Delta Goodrem representará a Australia en Eurovisión 2026.

Hace un año, Delta Goodrem declaró : "¡Por supuesto que participaría en Eurovisión! ¡Me encanta!" . Un año después, es un hecho. La cantante australiana representará a su país en Viena en Eurovisión 2026, y las probabilidades están a su favor.

Un anuncio oficial

El 1 de marzo de 2026, SBS, la emisora oficial australiana, anunció mediante un proceso de selección interna que Delta Goodrem representaría a Australia en el Festival de Eurovisión 2026 en Viena con su canción "Eclipse". La canción fue coescrita por Delta Goodrem junto con Ferras AlQaisi, Jonas Myrin y Michael Fatkin. Esta selección interna, sin votación popular, ha sido la práctica habitual de Australia desde su debut en el concurso en 2015.

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"Eclipse": una puesta en escena que refleja el universo.

En un comunicado compartido tras sus primeros ensayos en el Wiener Stadthalle, Delta Goodrem describió su visión artística: «Actuar en el escenario de Eurovisión es algo que siento profundamente, llevando a Australia conmigo en cada nota y en cada momento. Quería que la puesta en escena se moviera como el universo mismo, abrazando la luz y la sombra, la delicadeza y la fuerza». También insistió en lucir creaciones de diseñadores australianos, incorporando la elegancia de Viena, la ciudad anfitriona.

Un artista con una trayectoria considerable

Delta Goodrem es una de las artistas australianas más destacadas de su generación. Firmó su primer contrato discográfico a los 15 años, ha vendido más de 9 millones de álbumes en todo el mundo y ha alcanzado el número uno con cinco álbumes y nueve sencillos en Australia. También ha colaborado con Céline Dion, la cantante australiano-británica Olivia Newton-John, el cantante estadounidense de jazz y pop tradicional Tony Bennett y el cantautor estadounidense Michael Bolton. En Australia, 2,21 millones de espectadores vieron Eurovisión en 2025, un récord histórico.

Un sueño expresado mucho antes de la selección.

En una entrevista con The Sun en la primavera de 2025, Delta Goodrem expresó su entusiasmo por el concurso: «¡Por supuesto que participaría en Eurovisión! ¡Me encanta! Tengo ideas sobre lo que haría si participara, eso seguro». Describió una auténtica obsesión: «Viajé a Londres y vi algunas de las semifinales. Me fascina la creatividad que se respira. Descubres un talento increíble». Su selección por parte de SBS cumplió así una aspiración claramente expresada.

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Un serio aspirante a la victoria.

Jess Carniel, investigadora de Eurovisión y profesora asociada de la Universidad del Sur de Queensland, considera a Delta Goodrem una seria aspirante: "Goodrem tiene una gran base de fans en Europa, y eso supone una ventaja considerable en un concurso donde el voto del público sigue siendo crucial". Delta Goodrem actuará en el puesto 11 en la segunda semifinal del certamen, que se retransmitirá en directo el 15 de mayo de 2026 a las 5:00 (hora de Australia Oriental).

Australia en Eurovisión: una historia de larga data

Desde su debut oficial en 2015, Australia ha enviado a algunos de sus artistas más destacados al escenario de Eurovisión: Guy Sebastian, Dami Im (que quedó en segundo lugar en 2016), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields y Go-Jo en 2025. La participación australiana se negocia anualmente con la Unión Europea de Radiodifusión, de la que SBS es miembro asociado desde hace más de 30 años. Delta Goodrem sigue esta tradición, pero con un perfil internacional más consolidado que muchos de sus predecesores.

Delta Goodrem en Viena, "Eclipse" resonando en los oídos de 166 millones de espectadores: Australia podría haber enviado a su concursante más experimentada hasta la fecha. Si la cantante triunfa el 15 de mayo, hará historia en el certamen. Y ya ha demostrado que sabe escribir grandes capítulos.