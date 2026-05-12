Eurovisión 2026: Estos cantantes bien podrían ser los éxitos sorpresa de este año.

A pocos días de la gran final, programada para el 16 de mayo de 2026 en el Wiener Stadthalle de Viena, Eurovisión ya está generando gran expectación en toda Europa. Esta 70.ª edición reúne a 35 países en un concurso cuya popularidad sigue en aumento. Y si bien algunos nombres ya encabezan las predicciones, otras artistas femeninas podrían dar la sorpresa y cambiar el panorama la noche de la final.

Monroe (Francia): la joya que podría cambiarlo todo

La cantante francesa Monroe, que ocupa el cuarto puesto en la página web de Eurovisionworld a fecha de 9 de mayo de 2026, es una de las principales candidatas a la victoria. Su canción "Regarde!" causó una gran impresión desde las primeras imágenes de los ensayos, hasta el punto de que varios de sus competidores la elogiaron en las redes sociales.

El cantante finlandés Pete Parkkonen y la representante letona Atvara fueron algunos de los que comentaron con entusiasmo la actuación. Francia no gana el concurso desde 1977. Tras el séptimo puesto de Louane en 2025, se espera que Monroe revitalice a la delegación francesa. Una victoria sería una verdadera sorpresa, pero su ascenso en el ranking hace que la posibilidad sea cada vez más plausible.

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Delta Goodrem (Australia): La experiencia al servicio de la "power ballad"

Delta Goodrem, representante de Australia, no es ninguna novata en el mundo de la música. Según información publicada por Eurovision.com, la artista nacida en Sídney firmó su primer contrato a los 15 años, ha vendido más de nueve millones de álbumes en todo el mundo y ha conseguido cinco álbumes y nueve sencillos número uno en su país. Fue coach en "The Voice Australia" durante nueve temporadas y también ha colaborado con Céline Dion y la cantante, actriz, productora y activista australiano-británica Olivia Newton-John.

En Viena, interpretará "Eclipse", una balada poderosa que resalta su voz y emotividad. Si bien las casas de apuestas la sitúan en la quinta posición con aproximadamente un 25% de probabilidades de quedar entre las tres primeras, su experiencia en el escenario podría permitirle dar la sorpresa en una final donde el voto del público sigue siendo muy impredecible.

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Atvara (Letonia): La revelación con un poderoso mensaje.

Atvara (cuyo nombre real es Liene Stūrmane), un auténtico forastero en esta edición, representa a Letonia tras ganar la selección nacional de Supernova 2026. Originario de Liepāja, el artista defenderá el título "Ēnā" ("En la sombra" en español), una canción íntima inspirada en su infancia, marcada por un entorno familiar difícil.

A través de sus letras, Atvara explora el concepto de una doble vida: la que mostramos a los demás y la que llevamos dentro. Es un mensaje universal que podría resonar en toda Europa. Si bien puede que no figure entre las cinco favoritas de las casas de apuestas, su profundidad artística y la sinceridad de su propuesta la convierten en una fuerte candidata para sorprender a todos en la votación popular.

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Entre una joven promesa francesa, un artista internacional consagrado y una revelación de los países bálticos, Eurovisión 2026 promete una final impredecible. Si bien las casas de apuestas ofrecen sus predicciones, la magia del concurso reside precisamente en esos resultados inesperados que pueden cambiar el rumbo de la noche. Sintoniza el sábado 16 de mayo de 2026, en directo desde Viena por France 2, para descubrir qué voz dejará huella en la competición.