En el cine, las mujeres mayores de 60 años están menos representadas que los animales, según un estudio.

¿Se han vuelto las mujeres mayores en el cine más raras que los animales que hablan? Eso es, literalmente, lo que demuestra un nuevo estudio británico con conclusiones inequívocas, y que dice mucho sobre el lugar que la industria sigue otorgando a las mujeres después de los 60.

Cinco de cada cien películas: la revelación estadística

El estudio , realizado por la campaña contra la discriminación por edad Age Without Limits y el Centre for Ageing Better, en colaboración con la University of West London Film School, analizó las 100 películas más taquilleras estrenadas en el Reino Unido en 2023, 2024 y 2025.

El veredicto: solo cinco de estas producciones contaron con una mujer mayor de 60 años como protagonista. Mientras tanto, veinte películas presentaban a un animal parlante como eje central de la trama, y seis estaban protagonizadas por un actor llamado Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine o Christian Friedel), según informó Variety . En otras palabras, en los éxitos de taquilla actuales, es cuatro veces más probable ver a un personaje animal antropomórfico en el papel principal que a una mujer mayor de 60 años.

Tres años, cien éxitos, una conclusión innegable.

Las excepciones son raras pero notables: Jennifer Saunders en Allelujah, Nia Vardalos en My Big Fat Greek Wedding 3, Diane Keaton en Book Club: The Next Chapter, Demi Moore, ganadora de múltiples premios (Globo de Oro, Premio SAG, Premio Critics' Choice, pero ignorada en los Óscar de 2025 frente a Mikey Madison por The Substance), y Jamie Lee Curtis en Freakier Friday. Tan solo cinco actrices para representar a la mitad de la población.

Este fenómeno no es nuevo. Ya en 2023, el estudio "Cast Aside" , realizado por el mismo Centro para un Envejecimiento Mejor sobre casi 50 películas populares estrenadas desde 2010, demostró que las mujeres de 65 años o más estaban representadas más de tres veces menos que los hombres de la misma edad. Por lo tanto, este desequilibrio no es un fenómeno reciente: forma parte de una tendencia estructural y arraigada, plenamente aceptada por la industria.

Cuando existen, se trata de personajes caricaturescos y silenciosos.

Pero el problema no se limita a las actrices principales. Cuando aparecen en pantalla, las mujeres mayores suelen quedar relegadas a papeles secundarios. El estudio las describe , sin rodeos, como «pasivas, patéticas, ridiculizadas por no comportarse acorde a su edad y, a menudo, ajenas a la trama principal».

En cuanto a los diálogos, la observación es igualmente llamativa: los personajes femeninos mayores de 50 años hablan un 14 % menos que sus homólogos masculinos de la misma edad. Al carecer de presencia visual, también se ven privados de diálogos. Esta doble marginación convierte la pantalla en un espejo estrecho, donde solo unos pocos rostros —jóvenes, femeninos u masculinos, pero ciertamente no demasiado mayores en el caso de las mujeres— tienen voz.

Una industria que "despide" a actrices de tan solo 40 años.

Esta exclusión no es ningún secreto: las propias actrices la llevan denunciando desde hace años. «Existe un consenso en la industria de que, una vez que eres actriz, alrededor de los 40, tu carrera está acabada», resumió Nicole Kidman. Geena Davis, fundadora del Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios, coincidió en una entrevista con CBS News : «La situación es muy diferente para las actrices mayores de 50 que para los actores de la misma edad».

La comparación es impactante. Mientras que los hombres mayores siguen siendo representados como héroes, amantes o mentores, a menudo junto a parejas mucho más jóvenes, las mujeres quedan relegadas a un segundo plano. Como si en el inconsciente cinematográfico el envejecimiento femenino siguiera siendo un defecto estético que debe ocultarse.

"¿Dónde están nuestras historias?": La revuelta de las actrices.

Ante estas cifras, varias voces se alzan en la industria. A la cabeza se encuentra Emma Thompson, de 67 años, ganadora de un Óscar y firme defensora de la campaña. «Las mujeres representamos la mitad de la población y cada vez somos mayores. ¿Dónde están nuestras historias?», pregunta la actriz británica en su declaración.

Y continuó, en un texto que circuló ampliamente: “Cuanto mayores nos hacemos, más interesantes nos volvemos. Quiero ver más películas centradas en mujeres maduras: somos cautivadoras, nos identificamos con nosotras mismas y ya es hora de que seamos protagonistas. Las mujeres mayores no necesitan permiso para aparecer en pantalla. Ya existen en el mundo; le toca al cine ponerse al día”.

Este manifiesto se hace eco implícitamente de los de otras figuras de la industria cinematográfica, empezando por Demi Moore, cuyo impactante papel en La sustancia, de Coralie Fargeat, denunció precisamente el descarte de las actrices tras cierta edad. Una voz largamente silenciada que por fin parece alzarse.

Un público exigente, una economía ciega

Lo más paradójico de esta invisibilización es que contradice las expectativas del público. Según una encuesta paralela realizada a 4000 personas, uno de cada tres encuestados cree que no hay suficientes películas protagonizadas por mujeres mayores de 60 años, cifra que asciende al 39 % entre las mujeres. Uno de cada seis incluso afirma que estaría más dispuesto a ir al cine si la protagonista fuera una mujer mayor.

La disparidad resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que, en el Reino Unido, casi uno de cada cinco cinéfilos tiene más de 55 años. «La representación de actrices mayores en papeles protagonistas es tan desproporcionada con respecto al público cinematográfico de mayor edad que esta carencia es, francamente, insultante», afirma la Dra. Carole Easton, directora del Centro para un Envejecimiento Mejor. Insultante, pues, y económicamente absurdo.

Más allá del cine, una señal enviada a toda la sociedad.

La pregunta fundamental sigue siendo: ¿qué revela esta invisibilidad, más allá del ámbito cinematográfico? «Al no representar fielmente a las personas mayores, y en particular a las mujeres mayores, la industria cinematográfica contribuye activamente a la marginación de los adultos mayores en la sociedad», advierte Harriet Bailiss, colíder de la campaña. «No es de extrañar que tantas mujeres digan sentirse invisibles al envejecer, cuando nunca se ven reflejadas en la pantalla».

Porque el cine no solo representa el mundo: lo moldea. Con cada película que elige colocar a una heroína de 25 años junto a un héroe de 60, se recrea todo un imaginario colectivo, enseñándonos, escena tras escena, que las mujeres son valoradas principalmente por su juventud y que, para ellas, envejecer equivale a desvanecerse. Esta ficción, en última instancia, produce efectos muy reales en el ámbito laboral, en la vida social e incluso en la autoestima de las mujeres mayores.

En un momento en que la diversidad por fin ocupa un lugar central, la discriminación por edad —sobre todo cuando afecta a las mujeres— sigue siendo un punto ciego en la industria cinematográfica. Al señalar que un animal parlante tiene ahora más probabilidades de conseguir un papel protagonista que una mujer de 60 años, este estudio plantea una pregunta sencilla pero urgente: ¿cuánto tiempo más seguirá el cine fingiendo ignorar a la mitad de su público? Las actrices ya han empezado a alzar la voz. Queda por ver si la industria está finalmente dispuesta a escuchar.