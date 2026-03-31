"Mirada burguesa": este concepto cuestiona cómo se representa a las clases trabajadoras.

En películas, series de televisión y libros, ciertas historias nos resultan familiares… pero vistas a través de una perspectiva muy particular. El concepto de la «mirada burguesa» propone precisamente ir más allá de las imágenes para cuestionar la mirada que las construye. Es una forma de explorar, sin juzgar, cómo nuestras narrativas también reflejan realidades sociales.

Cuando la mirada da forma a las historias

En los estudios culturales, el término «mirada» se utiliza para explicar cómo un punto de vista influye en la representación de un sujeto. En otras palabras, lo que se ve en la pantalla o en una novela nunca es completamente neutral. Este tipo de análisis forma parte de una tradición más amplia. La investigadora Laura Mulvey , por ejemplo, teorizó sobre la «mirada masculina», demostrando cómo el cine ha adoptado durante mucho tiempo una perspectiva masculina para representar a las mujeres.

Desde una perspectiva sociológica, Pierre Bourdieu exploró cómo los gustos culturales y las prácticas artísticas pueden reflejar las relaciones sociales, especialmente en su obra *La distinción*. La «mirada burguesa» se basa en estos enfoques para plantear una pregunta sencilla: ¿quién cuenta las historias y desde qué posición social?

La "mirada burguesa", en términos concretos.

Este concepto se refiere a la idea de que las clases trabajadoras a veces son representadas a través de la mirada de personas de entornos más privilegiados. Esta perspectiva puede ser sincera, curiosa, a veces comprometida… pero también marcada por cierta distancia. ¿Por qué? Porque las industrias culturales —cine, medios de comunicación, edición— suelen ser más accesibles para personas con recursos específicos: educación, redes de contactos, capital cultural.

En consecuencia, las narrativas producidas pueden reflejar, involuntariamente, una perspectiva externa sobre las realidades populares. Esto no significa que estas obras sean «falsas», sino que ofrecen una interpretación contextualizada, influenciada por la experiencia de quienes las crean.

Entre clichés y complejidad

Uno de los desafíos de la «mirada burguesa» reside en la simplificación de ciertas realidades sociales con fines narrativos. En algunos casos, las clases trabajadoras se asocian con imágenes muy específicas: pobreza extrema, violencia o, por el contrario, una visión idealizada de la vida cotidiana. Estas elecciones narrativas hacen que las historias sean más accesibles de inmediato, pero también pueden reducir la diversidad de experiencias vividas.

Sin embargo, la realidad siempre es más compleja. Los caminos vitales, los cuerpos, las identidades y las aspiraciones son múltiples, fluidos y están llenos de contradicciones. Los investigadores nos recuerdan que las representaciones están en constante evolución. Dependen tanto de las decisiones artísticas como de las limitaciones económicas o las expectativas del público.

Por qué importa la diversidad de puntos de vista

Una de las estrategias que se mencionan con frecuencia es la de diversificar los perfiles de quienes participan en la creación cultural . Cuanto más variados sean los orígenes de las personas que escriben, filman o producen, más probable será que las historias reflejen una pluralidad de experiencias.

No se trata de afirmar que una sola persona pueda representar a un grupo a la perfección, sino de multiplicar las perspectivas para enriquecer las narrativas. Esta diversidad también nos permite revelar realidades menos visibles, liberarnos de patrones preestablecidos y dar cabida a historias diferentes, con sus matices, fortalezas y vulnerabilidades.

Una herramienta para leer imágenes de forma diferente.

La «mirada burguesa» no es una regla rígida ni una forma automática de crítica de las obras culturales. Es, ante todo, una herramienta analítica. Invita a plantearse algunas preguntas sencillas: ¿quién habla?, ¿para quién?, ¿y desde qué experiencia? Esta perspectiva crítica no resta placer al ver una película o leer una novela. Al contrario, puede enriquecer la apreciación de estas obras al permitir comprender lo que sucede en segundo plano.

Como muchos conceptos de las ciencias sociales, la «mirada burguesa» es objeto de un intenso debate. Algunos la consideran una herramienta esencial para comprender las dinámicas de poder en la cultura. Otros advierten sobre la conveniencia de no simplificar en exceso procesos creativos a menudo complejos. Una cosa es segura: las representaciones nunca son estáticas. Evolucionan con las sociedades, las voces que se expresan y las historias que elegimos contar. Y en esta dinámica, cada nueva perspectiva importa.