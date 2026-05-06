Con tan solo 11 años, está tomando fotos que ya se están volviendo virales.

A los nueve años, se tumbó en el barro de un parque nacional indio para fotografiar a dos pavas reales a la luz del amanecer. Esta fotografía le valió un reconocimiento internacional que muchos fotógrafos profesionales jamás alcanzan. Shreyovi Mehta tiene ahora once años y no piensa detenerse ahí.

La foto que lo inició todo

Fue durante un paseo familiar al amanecer en el Parque Nacional Keoladeo, en Bharatpur, Rajastán, cuando Shreyovi Mehta tuvo su primera idea brillante. Al divisar dos pavas reales bajo la frondosa copa de los árboles, bañadas por la luz dorada del amanecer, corrió a buscar la cámara de su padre, se tumbó en el suelo para ajustar el encuadre y apretó el obturador. El Museo de Historia Natural de Londres describió el momento: «Fue este instante perfecto el que inspiró a Shreyovi a agacharse y capturar esta imagen onírica de estas emblemáticas aves indias».

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Finalista a los 9 años en una de las competiciones más prestigiosas del mundo.

La fotografía, titulada "En el punto de mira", fue seleccionada entre casi 60 000 participantes de todas las edades y niveles de experiencia, procedentes de 117 países y territorios. Shreyovi Mehta obtuvo el segundo puesto en la categoría "Menores de 10 años" del 60.º concurso anual de Fotógrafo de Naturaleza del Año, organizado por el Museo de Historia Natural de Londres. Un logro del que pocos adultos pueden presumir.

A los 11 años, dos nuevas distinciones

Un año después, en la 61.ª edición del mismo concurso, dos nuevas fotografías de Shreyovi —que entonces tenía 11 años— recibieron una mención honorífica en la categoría de menores de 10 años. La primera, titulada «Ventaja de altura», muestra una grulla sarus reaccionando de forma dramática ante una bomba de agua eléctrica en los humedales de Dhanauri, Uttar Pradesh. La segunda, «Pelea en el humedal», captura el preciso instante en que una jacana de alas bronceadas ataca a una gallineta morada con las alas completamente extendidas.

Una paciencia y una técnica extraordinarias.

Lo que impresionó a los jueces no fue solo el resultado, sino el método. "Durante tres horas buscamos en vano a la grulla sarus, así que me entretuve fotografiando a la gallineta morada. De reojo, vi una jacana que se abalanzaba sobre ella e inmediatamente apreté el obturador", relató. " Justo cuando estábamos a punto de irnos y me sentía decepcionada por no haber visto la grulla, avistamos una. Se acercó a la bomba de agua y batió las alas, y capturé el momento". Una historia contada por una fotógrafa experimentada, para una niña de 11 años.

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Una fuente de orgullo nacional y un mensaje de compromiso.

En Instagram, tras ganar su primer premio, Shreyovi compartió sus emociones: «Mi corazón rebosa de inmensa alegría y gratitud. Me enorgullece representar a mi India en este escenario mundial. La rica fauna y el patrimonio de la India han sido una fuente inagotable de inspiración, y prometo seguir trabajando duro para compartirlos con ustedes». Palabras de una madurez inusual para una niña de 11 años, y un compromiso que se refleja en cada imagen.

En resumen, Shreyovi Mehta no esperó a ser adulta para ver el mundo con ojos de adulta. Con tan solo 11 años, dos concursos internacionales y miles de comparticiones después, ya está creando una obra sólida. Y está claro que aún no hemos oído lo último de ella.