Oscars 2026: Esta nueva categoría sorprende al nominar predominantemente a mujeres

Por primera vez en su historia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reconoce la labor de los directores de casting. Este es un avance positivo para la industria, especialmente porque la mayoría de los nominados en esta categoría inaugural son mujeres.

Una primicia histórica en Hollywood

Es una pequeña revolución en el mundo del cine: los Oscars de 2026 contarán con una nueva categoría dedicada a la dirección de casting (Logro en el Casting). Creado más de 20 años después de la última distinción —la de mejor película de animación en 2001—, este premio busca destacar un eslabón esencial en la creación de una película, que a menudo permanece en la sombra.

De las 10 películas de la primera lista de candidatas, 9 fueron dirigidas por mujeres, lo que marca un reconocimiento sin precedentes para esta profesión durante mucho tiempo dominada por ellas sin ser valorada en todo su alcance.

Los primeros nombrados

Entre los primeros designados se encuentran varias figuras importantes del sector:

Nina Gold, por Hamnet, una adaptación de la novela inspirada en la vida del hijo de Shakespeare.

Jennifer Venditti, por "Marty Supreme".

Cassandra Kulukundis, por "Una batalla tras otra".

Francine Maisler, por “Sinners”, ya considerada una de las favoritas.

Gabriel Domingues, el único hombre en la lista, por "El Agente Secreto".

Este predominio femenino no es casualidad: la Sección de Directores de Casting de la Academia, creada en 2013, cuenta con aproximadamente 160 miembros, en su mayoría mujeres.

Una profesión que fue invisible durante mucho tiempo

“Ser reconocido por la Academia es un momento muy esperado”, declaró la directora de casting Francine Maisler a Variety . Para ella, esta distinción “restablece el casting como una contribución artística y narrativa esencial al cine”. Relató cómo encontró al joven Miles Caton para “Sinners” tras recorrer clubes de blues y escuelas de arte en Atlanta.

El mismo entusiasmo compartió la directora de casting Nina Gold, quien descubrió a Jacobi Jupe, el actor principal de "Hamnet", tras cinco audiciones consecutivas. "Es un actor de talento excepcional, y estaba en el lugar y el momento adecuados", afirmó.

Un reconocimiento simbólico y largamente esperado

Esta categoría finalmente reconoce el papel fundamental de los directores de casting en el éxito de una película. Su trabajo, que combina talento, psicología e intuición, a menudo determina la química y la credibilidad de una película. Al otorgar a esta especialidad sus primeras estatuillas doradas, la Academia envía un mensaje contundente: el casting es un arte en sí mismo.

En un momento en que Hollywood busca ampliar la representación de mujeres y talentos emergentes, este avance aporta un soplo de aire fresco a la temporada de premios.