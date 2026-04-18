Las gafas extragrandes inspiradas en los años 2000 vuelven a estar de moda.

Las gafas XXL, con sus monturas anchas, formas atrevidas y gran impacto visual, regresan con fuerza a la moda de 2026. A diferencia de la discreción minimalista de años anteriores, las siluetas XXL adquieren una presencia imponente, casi icónica, en los rostros, que recuerda a los looks de las estrellas de los años 2000.

Una reinterpretación de los looks de los años 2000.

Las monturas XXL actuales capturan a la perfección el espíritu de los 2000: tamaño imponente, bloques de color, degradados, lentes tintadas, incluso un efecto "ojo de gato" o monturas de plástico redondas y llamativas. Los estilos que adornaban las portadas de las revistas en aquella época se reinterpretan ahora con materiales más ligeros, sutiles toques modernos y una mayor variedad de colores, adaptándose a una estética más amplia, aunque todavía fuertemente influenciada por la cultura pop.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grove Opticians (@groveopticians)

Un accesorio muy llamativo en el rostro.

Lo que hace especiales a las gafas extragrandes es que definen al instante una nueva zona del rostro, enmarcando los ojos e incluso, en ocasiones, realzando las cejas, los pómulos o la mandíbula. Esto resulta atractivo para quienes tienen un estilo audaz y buscan un accesorio que pueda sustituir el toque distintivo de su atuendo, sin que este tenga que ser necesariamente extravagante.

Una tendencia impulsada por las redes sociales

Las redes sociales están amplificando aún más esta tendencia, con looks donde las gafas extragrandes se vuelven casi más memorables que la propia ropa: en el escenario, en festivales o durante sesiones de fotos de moda, la silueta con gafas grandes es reconocible al instante y frecuentemente imitada por los fans. Las marcas de gafas ahora ofrecen modelos inspirados en diseños clásicos, a veces en ediciones retro, pero con colores, acabados o detalles "modernos" que las hacen adecuadas tanto para el día a día como para ocasiones especiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @bubble_pop_electriccc 💎🎀💎 (@bubble_pop_electriccc)

Las gafas extragrandes simbolizan una tendencia hacia la audacia, donde uno elige destacar en lugar de pasar desapercibido. Ya sean gafas de sol, lentes correctivas o simplemente como una declaración de estilo, la montura extragrande representa una reacción contra el minimalismo sobrio: más volumen, más geometría, más presencia y siempre un guiño a la década de 2000, ahora conectada con la cultura actual.