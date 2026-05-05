Al lucir sus abdominales con un vestido deconstruido, la cantante Victoria Monét provoca reacciones.

Dos piezas, dos colores… y, sin embargo, el look de la cantautora estadounidense Victoria Monét en los premios Billboard Women in Music Awards 2026 fue cualquier cosa menos sencillo. Fue la forma en que se cortaron y ensamblaron las dos piezas lo que lo cambió todo y desató una ola de reacciones en las redes sociales.

Un top bandeau negro asimétrico y una falda blanca deconstruida.

Los premios Billboard Women in Music Awards 2026 se celebraron el 29 de abril en el Hollywood Palladium, reuniendo a un elenco de artistas que incluía a la cantautora y actriz estadounidense Teyana Taylor, la cantautora sueca Zara Larsson, la cantante sudafricana Tyla, la actriz estadounidense Keke Palmer y la cantautora estadounidense Victoria Monét, cada una con una imagen impactante que transformó la alfombra roja en un auténtico desfile de moda.

Victoria Monét lució un conjunto de Rhea Costa: un top bandeau negro con escote asimétrico, combinado con una falda blanca fluida ligeramente drapeada a los lados. La falda caía a la altura de las caderas, creando una línea diagonal que dejaba al descubierto la cintura y el abdomen, un detalle que acaparó todas las miradas. Un lado cubierto, el otro más abierto; un lado ajustado, el otro suelto: un contraste impactante que dejó una huella imborrable.

Victoria Monét asiste a los premios Billboard Women In Music 2026. pic.twitter.com/uLWTs25cBQ — 21 (@21metgala) 30 de abril de 2026

Victoria Monét, artista emergente e ícono de estilo.

Victoria Monét no solo es conocida por su música; su presencia en la moda se está consolidando como una extensión natural de su identidad artística. Tras varias apariciones impactantes en los últimos meses, este repaso a Billboard Women in Music confirma que está construyendo una estética personal coherente: precisa y audaz en sus detalles.

En resumen, la cantautora estadounidense Victoria Monét demostró que un look impactante no tiene por qué ser llamativo. A menudo, es la confección lo que marca la diferencia.