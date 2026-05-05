A sus 61 años, la actriz Lisa Rinna luce un look de pies a cabeza que provoca reacciones.

Fabienne Ba.
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El 2 de mayo de 2026, en la fiesta previa a la Met Gala, organizada por Jeff Bezos y Lauren Sanchez en su apartamento de Nueva York, la actriz estadounidense Lisa Rinna causó doble impacto: con su peinado y con su vestido. Ambos generaron de inmediato reacciones en las redes sociales.

La fiesta previa a la Gala del Met con más estrellas del año.

El fundador de Amazon y multimillonario estadounidense Jeff Bezos y su esposa, la presentadora de televisión Lauren Sánchez Bezos, organizaron una fiesta previa a la Gala del Met en su residencia de Nueva York, en el barrio de NoMad, a la que asistieron numerosas celebridades. La pareja es copresidenta y principal donante de la Gala del Met de 2026, cuyo tema es "Arte del vestuario": una exploración de la relación entre la ropa y el cuerpo.

El falso mohicano rojo cereza: la transformación capilar que genera opiniones encontradas.

La actriz estadounidense Lisa Rinna abandonó su característico corte pixie para una transformación radical: los lados se peinaron hacia atrás al estilo mullet, y unas mechas rojo cereza se convirtieron en puntas en la coronilla, un falso mohicano con una estética claramente de principios de los 2000. Este peinado generó reacciones encontradas en las redes sociales: algunos elogiaron la audacia de "una mujer de 61 años que no le teme a nada", mientras que otros consideraron el look excesivo incluso antes de ver el atuendo.

Un vestido negro con flecos y plumas que no deja nada al azar.

El atuendo combinaba a la perfección con el peinado: un vestido largo negro de manga larga, cuyo corpiño estaba confeccionado íntegramente en malla semitransparente, contrastando con la falda de seda fluida de talle alto. Unos flecos negros caían en cascada por los brazos y alrededor de la cintura, aportando una cobertura estratégica. Unas plumas rojas que caían por los brazos añadían un toque inesperado de volumen y color al conjunto.

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Accesorios que completan la imagen

Unas sandalias de plataforma con estampado de leopardo y suela gruesa añadieron varios centímetros a la estatura de Lisa Rinna, mientras que un bolso de mano de cuero negro completó un atrevido look en negro y rojo. Su maquillaje siguió la misma línea: delineador negro que se extendía más allá de las cejas, sombra de ojos fucsia ahumada, colorete color atardecer y un labial rosa Pepto-Bismol.

Un falso mohicano rojo, plumas, flecos y zapatos de plataforma con estampado de leopardo: Lisa Rinna resumió en un solo look lo que hace que el circuito de la Met Gala sea tan irresistible: nadie se anda con rodeos. La clave es causar sensación.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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