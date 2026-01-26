Vestida con un traje con estampado de leopardo, la figura de esta cantante está causando sensación.

La estrella tailandesa Lisa (del grupo femenino de K-pop surcoreano Blackpink), actualmente en su gira "Deadline" en Tokio, compartió un carrusel explosivo de Instagram donde sus atuendos, incluido un "body con recortes" y un look de leopardo, ya han acumulado más de 2 millones de me gusta.

Un body con cortes y llamativos detalles metálicos.

En las diapositivas de su publicación titulada "¡Penúltima parada aquí en Tokio! Japón parpadea", Lisa luce un body negro con aberturas y adornos de púas plateadas entre las copas y en las caderas. Lo combinó con una capa sin mangas a juego y botas altas con cordones que alargan su silueta, creando un look electrizante de inspiración rockera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LISA (@lalalalisa_m)

El poder del leopardo: una «silueta animal» magnética

El verdadero punto culminante del desfile fue su atuendo con estampado de leopardo, que esculpir su figura y causó sensación entre los fans. Este estampado "salvaje" acentuó su silueta con un dominio perfecto del corte ajustado y reforzó su reputación como la reina indiscutible de la moda urbana del K-pop.

Tokio como un patio de juegos de moda

Este carrusel de Instagram captura la esencia de la gira "Deadline" en Japón: Lisa alterna entre una variedad de atuendos ultraestilosos, desde un body metalizado hasta un atrevido estampado de leopardo, demostrando su versatilidad estilística. A sus 28 años, la chica "Money" confirma su estatus de ícono global, capaz de convertir cada aparición en un momento viral.

Lisa, del grupo femenino surcoreano de K-pop Blackpink, no solo canta: impone una estética que redefine los códigos del K-pop. Desde su body con púas plateadas hasta su esculpida silueta con estampado de leopardo, transforma Tokio en su pasarela personal, demostrando que su estilo es tan sensacional como su música.