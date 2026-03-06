"Me siento afortunada": Esta top model comparte su día a día como mamá

Asociada desde hace tiempo a las pasarelas y a las campañas internacionales, la supermodelo brasileña Gisele Bündchen ahora habla de una felicidad más íntima. En una entrevista reciente, detalla cómo la maternidad está redefiniendo sus prioridades y su vida diaria.

"Me siento afortunada de ser madre."

En una entrevista con ELLE US, Gisele Bündchen comparte una reflexión personal sobre la maternidad. Explica que la maternidad se ha convertido en su principal fuente de satisfacción. "Los niños son simplemente maravillosos. Me siento afortunada de ser madre. Creo que es mi vocación", confiesa. Destaca la alegría que encuentra en los gestos sencillos: una sonrisa, un momento compartido en casa, una conversación cotidiana. Describe una felicidad arraigada en el momento presente, alejada del frenesí mediático que durante tanto tiempo definió su carrera.

Un tercer hijo, un nuevo equilibrio

En febrero de 2025, Gisele Bündchen se convirtió en madre por tercera vez. Decidió mantener el parto en privado durante varias semanas antes de compartir una primera foto en sus redes sociales en mayo. En su entrevista con ELLE US, explica cómo esta nueva maternidad ha cambiado su vida: su agenda, sus prioridades e incluso su percepción del tiempo. Ya es madre de Benjamin y Vivian, fruto de su matrimonio con Tom Brady. Su tercer hijo es fruto de su relación con Joaquim Valente. Habla de la riqueza de esta nueva dinámica familiar, marcada por el aprendizaje y la adaptación.

"Ser madre de nuevo lo ha cambiado todo."

En un mensaje de Año Nuevo, resumió el año pasado como un período de profunda transformación: «Volver a ser madre lo ha trastocado todo: mi tiempo, mis prioridades, mi corazón». Aclara en la entrevista que esta evolución no se limita a cuestiones prácticas, sino que toca una dimensión más íntima: una percepción diferente de lo que realmente importa. También explica que aprecia especialmente poder quedarse en casa y disfrutar de cada momento, un privilegio del que dice ser plenamente consciente.

Una vida más discreta, pero comprometida

Gisele Bündchen no oculta que su carrera como modelo ha quedado relegada a un segundo plano. Su última aparición importante en la pasarela fue en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde entonces, se ha centrado en sus compromisos personales, especialmente en el ámbito social y medioambiental.

Es miembro de la junta directiva de Lotus House, un refugio con sede en Miami que apoya a mujeres y niños vulnerables. Explicó que ser madre la motivó a involucrarse más con mujeres y niños, considerándolo una responsabilidad muy importante para ella.

Una felicidad reclamada

En su entrevista con ELLE US, Gisele Bündchen no habla de nostalgia por la pasarela ni de arrepentimiento. Al contrario, describe un período de gratitud y equilibrio. "Es tan fácil hacerme feliz; solo tienen que sonreírme y pienso: 'Oh, eso es perfecto'", dice. A través de estas revelaciones, presenta la imagen de una mujer que acepta un cambio de ritmo y reivindica una nueva definición de "éxito": uno que se mide por la calidad del tiempo que pasa con sus hijos.

De supermodelo internacional a madre atenta, Gisele Bündchen parece estar escribiendo ahora un capítulo más íntimo, que ella describe como el más importante de su vida.

