Este piloto de Fórmula 1 comparte imágenes de su boda y conmueve a sus fans

La estrella de Ferrari, Charles Leclerc, ha revelado detalles tras bambalinas de su boda civil "secreta" con Alexandra Saint Mleux, conmoviendo a millones de fans con la sencillez y elegancia de este íntimo día. Las imágenes compartidas en Instagram muestran a una pareja radiante y un amor genuino.

Una emotiva ceremonia civil en Mónaco

El 28 de febrero de 2026, Carlos y Alejandra se dieron el "sí, quiero" en una discreta ceremonia civil. Él lució un traje entallado color crema con corbata gris, y ella un vestido largo de encaje color marfil con brillantes motivos de mariposas. Carlos escribió en el pie de foto: "Un día inolvidable. La primera parte ya está hecha, la segunda será el año que viene con todos nuestros seres queridos".

Salida legendaria en un Ferrari clásico

Los recién casados salieron a toda velocidad en un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957 (9 millones de libras), él al volante y ella con su ramo blanco. Esta foto viral, con Mónaco y su mar de fondo, entusiasmó a los fans: "Parece de película", "Un momento mágico". Su perro Leo, con un miniesmoquin, posó con ellos en el coche, la inesperada estrella del día.

Alexandra comparte su alegría en Instagram

Alexandra Saint Mleux publicó un retrato en un balcón con vistas al mar: "Un sueño. ¡Qué ganas de casarme contigo el año que viene!". Su biografía de Instagram ahora dice "Alexandra Leclerc 🦋", sellando así esta nueva etapa.

Fans llorando ante tanta belleza

Las reacciones están llenas de emoción: "Es tan hermoso", "Precioso, te mereces toda la felicidad". Muchos elogian la discreción de la pareja, en contraste con la ostentación habitual de los pilotos de F1.

De la petición a la doble celebración

Tras una propuesta romántica en noviembre de 2025, esta ceremonia civil marca la "primera parte". Se planea una gran celebración familiar para 2027. Juntos desde hace dos años, son la pareja más admirada de la F1.

Con estas imágenes de una boda civil, elegante e íntima a la vez, Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux transformaron un momento privado en uno universal. Su legendario Ferrari, Leo con esmoquin y sus sinceras declaraciones son realmente conmovedoras: este es el verdadero Gran Premio del amor.

"Me siento afortunada": Esta top model comparte su día a día como mamá

