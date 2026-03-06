La elegancia de esta modelo británica cautiva en París

La modelo y actriz británica Rosie Huntington-Whiteley ha cautivado a Instagram desde la capital francesa. Su carrusel de fotos, titulado simplemente "Un hermoso día en París", muestra un look minimalista que ha deleitado a sus seguidores.

Look completo de cuello alto y cuero.

En varias fotos tomadas frente a un portal haussmanniano, Rosie Huntington-Whiteley luce un jersey negro de cuello alto y manga larga, metido por dentro de una falda tubo que se ciñe a sus curvas como una segunda piel. Un cinturón fino acentúa su cintura, mientras que un reloj fino y un clutch negro estructurado completan este look parisino por excelencia.

Gafas oscuras y el icónico cabello rubio ondulado.

Su cabello rubio y ondulado cae libremente en cascada, enmarcando un rostro oculto tras unas gafas de sol negras de gran tamaño. Este misterio, combinado con la perfección de la sastrería, crea un efecto magnético: elegancia natural y absoluta elegancia.

París como escenario perfecto

Las múltiples fotos, tomadas desde el mismo lugar frente a esta elegante puerta con herrajes dorados, capturan a Rosie Huntington-Whiteley desde diferentes ángulos: de perfil, de tres cuartos y mirando directamente a la cámara. La luz natural realza el cuero texturizado y el contraste entre negro y beige. El sencillo texto: "Un hermoso día en París" , que recibió miles de "me gusta".

Rosie, la encarnación del chic británico-parisino

La modelo y actriz británica, ex ángel de Victoria's Secret, brilla con su minimalismo chic. Un suéter ajustado, una falda tubo de cuero y gafas de sol extragrandes: una fórmula infalible que une Londres y París. Sus fans la elogian: «Perfecta», «Pura elegancia», «Rosie, la reina de París».

Con su jersey de cuello alto negro y su falda de cuero color canela frente a una puerta de estilo Haussmann, Rosie Huntington-Whiteley captura la esencia del chic parisino. Este carrusel de Instagram, "Un hermoso día en París", es una clase magistral de elegancia minimalista: sencilla, escultural, irresistible.