Durante una entrevista en Spotify en Buenos Aires, la cantautora, música, productora y actriz española Rosalía soltó una bomba sobre sus criterios románticos: "¿Mi tipo de hombre? Tiene que ser gay". Esta respuesta sorprendió a muchos, reavivando las especulaciones sobre su fluidez sexual.

Fluidez asertiva, sin etiquetas

Durante A/Presenta de Spotify , la escritora argentina Mariana Enríquez le preguntó a Rosalía: "¿Qué cualidad te gusta más de un hombre?". Rosalía respondió de inmediato: "Que sea gay". Las dos mujeres estallaron en carcajadas, y Mariana Enríquez añadió: "¡Pues somos dos!".

Rosalía profundiza: «Es curioso que separemos ambas cosas, porque lo primero que atrae a alguien es una cualidad que posee». Para las mujeres, valora el humor. En 2024, en una entrevista con la revista ELLE, Rosalía aclaró: «Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía», rechazando cualquier categoría rígida.

Pasado con Hunter Schafer y rumores

Rosalía salió brevemente con la actriz, directora, guionista y modelo estadounidense Hunter Schafer ("Euphoria") en 2019. Hunter confirmó en 2024 que tenían una "hermosa y duradera amistad". La cantante, quien ha colaborado con la cantautora y actriz estadounidense Billie Eilish y el rapero Bad Bunny, se une al elenco de la tercera temporada de la serie "Euphoria".

Una declaración que está generando mucho revuelo

Esta franqueza refleja la evolución de las normas: celebra la amistad profunda, el humor y la libertad más allá del género. Rosalía probablemente encarna una generación fluida donde el amor no se define por categorías.

En definitiva, Rosalía es a la vez inquietante y liberadora. Este relato íntimo sobre las relaciones celebra la fluidez del amor sin tabúes, recordándonos que la atracción trasciende las etiquetas. Una superestrella que vive en libertad, ¡y es inspiradora!