La cantante Rosalía hace una declaración inesperada sobre su tipo de hombre

Léa Michel
@rosalia.vt/Instagram

Durante una entrevista en Spotify en Buenos Aires, la cantautora, música, productora y actriz española Rosalía soltó una bomba sobre sus criterios románticos: "¿Mi tipo de hombre? Tiene que ser gay". Esta respuesta sorprendió a muchos, reavivando las especulaciones sobre su fluidez sexual.

Fluidez asertiva, sin etiquetas

Durante A/Presenta de Spotify , la escritora argentina Mariana Enríquez le preguntó a Rosalía: "¿Qué cualidad te gusta más de un hombre?". Rosalía respondió de inmediato: "Que sea gay". Las dos mujeres estallaron en carcajadas, y Mariana Enríquez añadió: "¡Pues somos dos!".

Rosalía profundiza: «Es curioso que separemos ambas cosas, porque lo primero que atrae a alguien es una cualidad que posee». Para las mujeres, valora el humor. En 2024, en una entrevista con la revista ELLE, Rosalía aclaró: «Pienso en la libertad. Eso es lo que me guía», rechazando cualquier categoría rígida.

Pasado con Hunter Schafer y rumores

Rosalía salió brevemente con la actriz, directora, guionista y modelo estadounidense Hunter Schafer ("Euphoria") en 2019. Hunter confirmó en 2024 que tenían una "hermosa y duradera amistad". La cantante, quien ha colaborado con la cantautora y actriz estadounidense Billie Eilish y el rapero Bad Bunny, se une al elenco de la tercera temporada de la serie "Euphoria".

Una declaración que está generando mucho revuelo

Esta franqueza refleja la evolución de las normas: celebra la amistad profunda, el humor y la libertad más allá del género. Rosalía probablemente encarna una generación fluida donde el amor no se define por categorías.

En definitiva, Rosalía es a la vez inquietante y liberadora. Este relato íntimo sobre las relaciones celebra la fluidez del amor sin tabúes, recordándonos que la atracción trasciende las etiquetas. Una superestrella que vive en libertad, ¡y es inspiradora!

Apasionada por el cuidado de la piel, la moda y el cine, dedico mi tiempo a explorar las últimas tendencias y a compartir consejos inspiradores para sentirte bien contigo misma. Para mí, la belleza reside en la autenticidad y el bienestar, y eso es lo que me motiva a ofrecer consejos prácticos para combinar estilo, cuidado de la piel y realización personal.
