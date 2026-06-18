"No ha cambiado": Angelina Jolie hace una aparición impactante en Nueva York.

La actriz, directora, guionista, productora y embajadora de buena voluntad camboyano-estadounidense Angelina Jolie hizo una aparición estelar en Nueva York recientemente para el estreno de la película "Couture". Con un elegante vestido negro, cautivó a sus fans, muchos de los cuales elogiaron su "estilo atemporal". "Nunca cambia", decía un comentario.

Un elegante vestido negro

Para esta ocasión, Angelina Jolie optó por una apuesta segura: el clásico vestido negro. El elegante diseño sin tirantes irradiaba sofisticación discreta. Lo combinó con unas grandes gafas de sol de aviador, que añadieron un toque de encanto y misterio al conjunto. Una elección sobria, fiel a la elegancia clásica que la caracteriza.

Un elegante juego de capas

Mientras recorría el recinto de la proyección, Angelina Jolie completó su atuendo con un largo abrigo blanco sobre los hombros. Esta superposición, que combinaba el negro intenso del vestido con el blanco impoluto del abrigo, aportó una dimensión más contemporánea y gráfica a su look. Una sutil manera de fusionar la elegancia clásica con la moda actual.

Angelina Jolie sorprende a sus fans en el estreno de “Couture” en Nueva York 16/06/2026 X37 https://t.co/Aqb7LZH5Em pic.twitter.com/pblkeywKE2 — HQCelebCorner (@Pawe66862800) 17 de junio de 2026

Los aficionados ganaron

Como era de esperar, la aparición de Angelina Jolie desató una oleada de reacciones entusiastas. En las publicaciones que compartían su look, los internautas la colmaron de halagos. "¡Ha vuelto!", "Un icono", "Siempre tan elegante ", "Tan guapa como siempre" : los mensajes de admiración no paraban de llegar.

Una aparición relacionada con su película "Couture".

Esta aparición no fue casual. Angelina Jolie estuvo presente en la proyección de su última película, "Couture". Este gesto fue especialmente significativo para el mundo de la alta costura, ya que el título de la película lo evoca directamente, reflejando su impecable apariencia. Actriz y cineasta comprometida, cuenta con una prolífica carrera, dividida entre el cine y su activismo.

Con este vestido negro y abrigo blanco, Angelina Jolie ha demostrado una vez más que la elegancia no necesita artificios. Combinando sencillez y sofisticación, hizo una aparición discreta pero impactante, confirmando su estatus de icono atemporal. Un deleite para sus fieles seguidores.

