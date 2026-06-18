Shakira causó sensación con un body de lentejuelas durante su concierto.

La cantautora colombiana Shakira enloqueció a sus fans en Los Ángeles al subir al escenario con un deslumbrante body rosa iridiscente durante una serie de conciertos recibidos con gran éxito.

Una serie de fotos compartidas tras sus conciertos en California.

Al día siguiente de dos conciertos excepcionales en Los Ángeles, Shakira compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos del backstage y del escenario. Evidentemente emocionada, acompañó la publicación con un mensaje a la altura de la ocasión: "¡Los Ángeles, dos noches increíbles! ¡Qué público! ¡Cantando y bailando de principio a fin!". Un mensaje entusiasta que refleja la energía contagiosa de sus conciertos. La publicación generó de inmediato una oleada de reacciones de admiración, y sus fans colmaron de elogios su actuación y su belleza.

Un body rosa brillante e iridiscente

Sin duda, lo más destacado de su aparición fue su atuendo escénico. Shakira lució un body rosa ajustado con reflejos iridiscentes que captaban la luz con cada movimiento. La prenda realzaba su figura, y el vibrante color rosa resultó ser una elección impactante para el escenario, en perfecta sintonía con la energía de sus conciertos.

El detalle que realmente distingue a este body es la presencia de varios recortes en las costillas. Estas aberturas, ubicadas a ambos lados de la cintura, aportan dinamismo a la silueta. Este detalle de recorte, que se ha convertido en un sello distintivo de los atuendos escénicos contemporáneos, ilustra a la perfección el lenguaje estilístico de las mayores estrellas del pop actuales. Un detalle de alta costura que transforma un body clásico en una auténtica obra maestra.

Medias de rejilla y botines a juego.

Para complementar este body iridiscente, Shakira eligió unas medias de rejilla negras, que le añadieron un toque rockero. En los pies, lució botines rosas a juego con el body, prolongando así el look monocromático. Esta cuidada coherencia estilística demuestra, una vez más, la precisión de su dirección artística.

Una guitarra rosa, una extensión del atuendo.

Quizás el detalle más llamativo de esta aparición fue la presencia de una guitarra rosa, tocada por Shakira en el escenario. El instrumento, perfectamente coordinado con el color de su body, se convirtió en un verdadero accesorio por derecho propio, extendiendo el look completo hasta el instrumento musical.

Más allá de la guitarra, Shakira también demostró su destreza con la batería, probando una vez más su versatilidad como artista. Combinó a la perfección voz, coreografía e interpretaciones instrumentales en un espectáculo lleno de energía que consolidó su estatus de verdadera estrella del escenario. Esta actuación sirvió como recordatorio de por qué sigue siendo una de las artistas pop más respetadas de la industria musical internacional, casi treinta años después de sus primeros éxitos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Un look de belleza adecuado para el escenario.

Para sus dos conciertos, Shakira optó por un look de belleza impecable sobre el escenario. Su maquillaje se centró en una mirada particularmente definida, resaltando sus característicos ojos oscuros, mejillas sonrosadas que complementaban el color de su atuendo y un vibrante labial rosa. En cuanto a su cabello, lució sus largas ondas castañas sueltas, cayendo sobre sus hombros con un estilo deliberadamente desenfadado. Un look sofisticado y perfectamente adaptado a las exigencias de la actuación, que resistió los rigores del baile sin perder su luminosidad.

Con su body rosa iridiscente, medias de rejilla y guitarra a juego, Shakira ofreció una de sus actuaciones más memorables del año. Demostró que los íconos del pop no solo perduran, sino que superan sus propias expectativas concierto tras concierto.