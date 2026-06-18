Junto a Shakira, Sofía Vergara optó por una camiseta sin mangas colombiana y causó sensación.

La actriz, modelo, productora y presentadora de televisión colombo-estadounidense Sofía Vergara no dudó en mostrar sus raíces. Recientemente causó sensación junto a su amiga Shakira en un concierto en Los Ángeles, luciendo un atuendo que exhibía con orgullo el nombre de su país de origen.

Una aparición destacada en el concierto de Shakira.

Sofía Vergara asistió a un concierto de Shakira en Los Ángeles. Acudió para apoyar a su amiga de toda la vida, la cantante de "Hips Don't Lie", durante una noche cargada de emoción. Ambas nacidas en Colombia, las dos artistas comparten una larga amistad y suelen aparecer juntas en público. Para la ocasión, Sofía Vergara compartió una foto con Shakira en su cuenta de Instagram, así como un video de ella bailando al pie de las vallas, en medio del ambiente festivo.

Una camiseta sin mangas amarilla con los colores de Colombia.

En cuanto a su atuendo, Sofía Vergara lució una camiseta sin mangas ajustada de un amarillo brillante y vibrante, con finos tirantes de un color oscuro que contrastaba. El borde del escote derecho también reflejaba este tono oscuro, creando una armonía armoniosa. El detalle más llamativo era la palabra "COLOMBIA" impresa con letras claramente legibles en el centro de la camiseta, acompañada del nombre "GAVI 10" en el lado izquierdo, una referencia directa al futbolista español de ascendencia colombiana. Una auténtica declaración de amor por su país de origen.

Para complementar esta camiseta sin mangas, Sofia Vergara optó por un clásico: unos vaqueros azul claro de tiro medio y corte ligeramente holgado. Un look minimalista y efectivo que demuestra una vez más el dominio estilístico de Sofia Vergara: una fórmula sencilla que siempre da en el clavo.

Un look de belleza sencillo y elegante.

En cuanto a su look, Sofía Vergara se mantuvo fiel a su estilo habitual. Su característica melena castaña larga lucía un peinado liso impecable que enmarcaba su rostro y resaltaba la sencillez del corte. Su maquillaje presentaba una tez bronceada y luminosa, realzada por un sutil ahumado en tonos oscuros y unos elegantes labios malva. Este maquillaje equilibraba el aire festivo del atuendo con un toque de sofisticación.

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Una larga amistad entre Sofía Vergara y Shakira.

Esta aparición amistosa es un recordatorio de la larga amistad entre Sofía Vergara y Shakira. Ambas originarias de la costa caribeña colombiana y convertidas en íconos internacionales en sus respectivos campos —una cantante y la otra cineasta y actriz—, representan un verdadero motivo de orgullo nacional.

Sus apariciones públicas juntos, aunque poco frecuentes, siempre son recibidas con entusiasmo por sus fans, quienes aprecian la autenticidad de su vínculo. Esta presencia entre bastidores y en el corazón del concierto da fe de una amistad genuina, muy alejada de las meras convenciones de Hollywood.

Una publicación que está incendiando Instagram.

Como en todas las apariciones de Sofía Vergara, la publicación generó de inmediato una oleada de reacciones entusiastas en Instagram. Sus seguidores elogiaron la energía alegre del video, la sinceridad de su homenaje a Colombia y la evidente buena sintonía con Shakira. El formato elegido —una mezcla de fotos y videos entre la multitud— también le da a la publicación un aire más espontáneo, alejándose de las apariciones tan preparadas que Sofía Vergara suele hacer. Este enfoque acerca a la actriz a su comunidad.

Con una camiseta sin mangas amarilla, los colores de Colombia, jeans claros y una sonrisa cómplice junto a Shakira, Sofía Vergara ofreció una de sus apariciones más emotivas. Más allá del estilo, Sofía Vergara demostró una profunda conexión con sus raíces, rindiendo homenaje a su país natal en una velada dedicada a la cultura colombiana.