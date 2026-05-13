Irina Shayk simplifica su atuendo para la Gala del Met con un detalle inesperado.

En la Gala del Met de 2026, Irina Shayk lució una creación compuesta íntegramente de relojes y joyas, fruto de 200 horas de trabajo artesanal. Para la fiesta posterior, optó por lo opuesto: una sencilla camisa blanca extragrande. Y, sin embargo, el resultado fue igual de inesperado.

Desde la sastrería a medida hasta la camisa blanca.

Tras la gala del Met de 2026, Irina Shayk reapareció en las calles de Nueva York con un look radicalmente distinto al de su vestido de noche. Optó por llevar una camisa blanca extragrande a modo de minivestido; las mangas voluminosas y el cuello estructurado equilibraban la silueta para lograr un efecto relajado. Es una de sus maneras características de reinventar el look posterior a la gala, ya que es conocida por sorprendernos en estos momentos de transición.

El cinturón de cuero, el detalle que marca la diferencia.

Era un fino cinturón de cuero negro con tiras colgantes que ceñía la cintura por encima de la camisa, transformando esta prenda básica masculina en una pieza estructurada con personalidad propia. Este único accesorio bastó para definir con precisión un look que, de otro modo, sería sencillo. Para Irina Shayk, este tipo de detalles nunca son casuales.

Las voluminosas botas negras hasta el muslo

El elemento que realmente llamó la atención residía en otro lugar: unas botas altas de cuero negro, que llegaban bastante por encima de la rodilla, con un volumen exagerado y una caída fluida. Su silueta dramática contrastaba directamente con la ligereza de la camisa blanca que llevaba encima, un equilibrio entre lo ordinario y lo excepcional que constituye la esencia de la estética que cultiva.

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Un pequeño bolso de Alexander Wang como vínculo con el Met.

Para completar el conjunto, Irina Shayk lució un pequeño bolso de Alexander Wang, un sutil guiño a la colaboración que dio como resultado su atuendo para la Gala del Met. Un collar plateado a juego con los detalles metálicos del cinturón remató el look: minimalista y armonioso, sin intentar competir con la camisa y las botas.

Su regla de oro para la gala posterior

Irina Shayk tiene una forma muy personal de vivir las fiestas posteriores a la Met Gala: sistemáticamente, deja de lado la formalidad de la velada para disfrutar de algo más íntimo. En una Met Gala anterior, explicó su filosofía a la revista People: "Necesito poder moverme con libertad, sentirme yo misma y divertirme con la ropa que visto". Este conjunto de camisa blanca y minivestido, con cinturón y botas, era precisamente eso.

Una camisa blanca extragrande, un cinturón de cuero y botas altas hasta el muslo: Irina Shayk demostró una vez más que la fiesta posterior puede ser tan impactante como la alfombra roja. No con más, sino con menos, y en una mejor posición.