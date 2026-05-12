"No le sienta nada bien": El deslumbrante vestido de Halsey divide a los usuarios de internet.

En la alfombra roja, algunos looks son aclamados universalmente, mientras que otros generan debate. El atuendo de Halsey en la Gala Dorada 2026 pertenece claramente a esta última categoría. La cantautora estadounidense hizo su entrada con un vestido de alta costura repleto de detalles. En las publicaciones compartidas desde la alfombra roja, las opiniones se dividieron rápidamente: a algunos les encantó, a otros no tanto.

Un espectacular vestido de alta costura

Para la quinta edición de la Gala Gold, organizada por Gold House en el Music Center de Los Ángeles, Halsey eligió una creación de alta costura del diseñador indio Rahul Mishra, de su colección Primavera 2024 titulada "Superhéroes". El vestido, de color beige rosado, estaba completamente bordado con cristales brillantes y motivos metálicos verdes y dorados. El escote pronunciado llegaba hasta la cintura, enmarcado por delicados tirantes de cuentas. La falda de tul fluida caía en una larga cola adornada con bordados inspirados en la naturaleza.

Para completar el look, Halsey lució joyas indias: un collar de esmeraldas de Sabyasachi, pendientes y pulseras de Anita Dongre, todo a juego con un peinado trenzado y un maquillaje ahumado. Junto a ella, su prometido, el actor Avan Jogia, también lució una creación a juego de Rahul Mishra, formando un dúo que rendía homenaje a la alta costura india, fiel al espíritu de la Gala Dorada dedicada a la cultura de Asia-Pacífico.

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Una mirada que divide a los usuarios de internet.

Las reacciones a las numerosas fotos compartidas en línea fueron variadas. Algunos internautas quedaron encantados con la silueta creada por Rahul Mishra, elogiando el vestido como "magnífico", "mágico" o incluso "digno de una obra de arte". Otros, en cambio, fueron más críticos con esta elección de moda.

Cabe recordar que el cuerpo, la apariencia y la ropa de una mujer —como los de cualquier otra persona— no son motivo de ataque ni de comentarios maliciosos. Independientemente de si a Halsey le gustó o no el vestido que lució en la Gala Dorada de 2026, fue ante todo una elección de estilo personal. Fiel a su estilo, la cantante continúa explorando una estética única, fusionando el glamour de Hollywood, la alta costura y las influencias alternativas, sin pretender complacer a todo el mundo.

Una Gala Dorada 2026 con la moda como tema central.

Este prestigioso evento, organizado anualmente por Gold House, celebra la cultura y el talento de Asia-Pacífico. La edición de 2026, con el lema "Un nuevo mundo dorado", reunió a numerosas celebridades, entre ellas la actriz india Priyanka Chopra, la esquiadora de estilo libre china Eileen Gu, la modelo estadounidense Chrissy Teigen, la actriz y guionista indoamericana Mindy Kaling y el actor y escritor canadiense Simu Liu. Se exhibió una deslumbrante colección de alta costura, siendo el diseño de Halsey uno de los más comentados.

Con esta impactante aparición, Halsey reafirma una vez más su predilección por los diseños poco convencionales. En la alfombra roja, nunca ha buscado ajustarse a las expectativas en línea, sino expresar su personalidad a través de la moda. Una cosa es segura: fiel a su visión artística, Halsey continúa convirtiendo cada aparición en un auténtico momento de estilo.