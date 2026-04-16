Hailey Bieber vuelve a poner de moda el vestido vintage con estampado de leopardo, esta vez en una versión con lentejuelas.

Es conocida por su estilo limpio y minimalista, pero al parecer Hailey Bieber ha decidido dar un giro. Desde hace varias temporadas, la fundadora de la marca de cuidado de la piel "Rhode" ha ido luciendo looks con estampado de leopardo, desde atuendos urbanos hasta los más prestigiosos eventos.

Una evolución estilística bien definida

¿Su última prenda estrella? Un vestido de noche de lentejuelas de Armani Privé, que reinventa el estampado animal con un toque decididamente atrevido. Hailey Bieber ha ido sustituyendo gradualmente sus prendas blancas, beige y negras por estampados de leopardo desde septiembre de 2024, alejándose de su estilo minimalista habitual. Este cambio se ha hecho evidente en una serie de looks cuidadosamente seleccionados: un abrigo de Toteme, un bolso de pelo de potro de Saint Laurent y, por último, un vestido vintage de Versace de los archivos de 1996.

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La colección Versace Otoño 1996: un primer paso hacia el archivo del leopardo.

Uno de los momentos clave de esta transformación se remonta a junio de 2025. En el Business of Beauty Global Forum, organizado por Business of Fashion en Stanly Ranch, California, Hailey Bieber eligió un vestido vintage de Versace con estampado de leopardo de la colección Otoño/Invierno de 1996, una colección diseñada por Gianni Versace poco antes de su muerte.

El vestido sin mangas, con su escote asimétrico y largo mini, lucía un ribete de piel natural en negro y crema, no un simple estampado. Un detalle significativo: la modelo Amber Valletta había lucido el mismo vestido en la edición de septiembre de 1996 de la revista American Vogue, fotografiada por Stephen Meisel. Una elección de archivo de precisión quirúrgica, orquestada por su estilista personal, Dani Michelle.

En París, el estampado de leopardo se convierte en tendencia de discoteca.

Unos meses después, durante la Semana de la Moda de París en septiembre de 2025, Hailey Bieber se cambió de ropa dos veces en una misma noche: tras el desfile de Saint Laurent Primavera/Verano 2026, se cambió su primer atuendo por un vestido de tul ajustado, de cuello alto y manga larga con estampado de leopardo, también de Saint Laurent, que combinó con medias negras y botas altas de charol. Un look claramente de noche, muy alejado de cualquier evento oficial.

La versión con lentejuelas: cuando el estampado de leopardo se convierte en plata.

Fue en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair de 2026 donde el estampado de leopardo de Hailey Bieber alcanzó un nuevo nivel. La modelo y empresaria estadounidense hizo su entrada con un vestido de Armani Privé con estampado de leopardo, confeccionado completamente en lentejuelas, lo que le dio al estampado un acabado luminoso. Fiel a su estilo minimalista, Hailey Bieber combinó el vestido con zapatos de tacón de punta, delicadas joyas de diamantes y una manicura rojo cereza, luciendo un bob largo con puntas despeinadas.

Por qué este momento es importante para la tendencia del leopardo.

En los desfiles de primavera/verano, los estampados animales han regresado con fuerza, en versiones actualizadas y menos llamativas, a menudo combinados con tonos neutros o líneas depuradas, ganando en sofisticación. Hailey Bieber, al lucir una versión con lentejuelas en un evento tan importante, eleva este estampado a otro nivel: el de una ocasión especial. El estampado de leopardo sigue siendo un imprescindible para 2026 y más allá, y Hailey Bieber es actualmente una de sus embajadoras más destacadas.

En definitiva, lo que hace que la trayectoria de Hailey Bieber sea particularmente interesante es la coherencia de su enfoque: no se limitó a seguir una tendencia, sino que la construyó pieza a pieza, desde los archivos de Versace hasta las lentejuelas de Armani, pasando por el tul de Saint Laurent. En sus manos, el estampado de leopardo ya no es solo un estampado, es un lenguaje.