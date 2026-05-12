Justin Timberlake rinde homenaje a Jessica Biel por el Día de la Madre con fotos familiares poco comunes.

El cantante estadounidense Justin Timberlake no suele publicar fotos familiares. Sin embargo, hizo una excepción el 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre en Estados Unidos, y la publicación, tan sencilla como conmovedora, captó la atención de inmediato.

"Las mujeres más maravillosas que conozco"

Con estas palabras, Justin Timberlake acompañó su publicación de Instagram: "Las mujeres más maravillosas que conozco. Feliz Día de la Madre". Un homenaje sencillo y sincero, dirigido simultáneamente a su esposa, la actriz, productora y directora estadounidense Jessica Biel, y a su madre, Lynn; dos mujeres a las que reunió en una sola publicación con tres fotos inéditas.

El carrusel incluía una foto de Justin Timberlake y Jessica Biel con sus dos hijos, Silas, de 11 años, y Phineas, de 6, una instantánea familiar que rara vez se comparte públicamente. Una selfie de la pareja completaba la publicación, junto con una foto de archivo de Justin y su madre, Lynn, de 1997. Este viaje familiar al pasado, entre el presente y el pasado, conectó de inmediato con sus seguidores.

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Lynn Timberlake responde en los comentarios.

La madre del cantante respondió rápidamente en los comentarios: "¡Awww! ¡Me hace sonreír! ¡Ser tu madre y la abuela Lynn de Si y Phin son las mayores alegrías de mi vida! ¡Los amo con todo mi corazón y mi alma, y me siento muy afortunada de tenerlos en mi vida!". Una respuesta tan cálida como la publicación misma, y que hizo que todo fuera completamente irresistible.

Una publicación que aborda los rumores de crisis matrimonial

Esta publicación se da en un contexto particular. En abril de 2026 circularon rumores de tensión en la pareja, tras la publicación de imágenes del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio en 2024. El medio Page Six informó que Jessica Biel le había dado un ultimátum, "harta de ser humillada públicamente" .

Una pareja que se celebra mutuamente con regularidad.

Justin Timberlake y Jessica Biel expresan con frecuencia su cariño mutuo en las redes sociales. El pasado febrero, con motivo del 45 cumpleaños del cantante, Jessica Biel escribió: «Feliz 45 cumpleaños a un verdadero original. Te quiero, cariño». En una entrevista con Extra , también reveló que quería organizarle una fiesta por todo lo alto: «Llenamos la casa de flores, los niños hicieron tarjetas y cenamos con amigos. Fue perfecto». Son gestos discretos, pero que reflejan un vínculo fuerte a pesar de la atención mediática.

Tres fotos, unas pocas palabras y la sentida respuesta de una madre en los comentarios: Justin Timberlake celebró el Día de la Madre a su manera: con sencillez, sinceridad y con imágenes que rara vez se mantienen en privado. El mensaje fue claro, no hizo falta decirlo.