Para su cumpleaños, Sabrina Carpenter está reviviendo la tendencia del "pelo despeinado".

La cantante, compositora y actriz estadounidense Sabrina Carpenter celebró su 27 cumpleaños el 11 de mayo de 2026 compartiendo una serie de fotos en Instagram que se viralizaron al instante. De pie frente a una estantería antigua y una chimenea crepitante, posa con un vestido morado con flecos, con sus rizos rubios despeinados enmarcando su rostro. Esta publicación retro marca el regreso triunfal de una tendencia de belleza: el cabello despeinado.

El retorno de los bucles "deshechos"

Sabrina Carpenter suele lucir un peinado elegante, con su característico flequillo y mechones a menudo peinados con estilo. En las fotos de la celebración de su cumpleaños, optó por dejar su cabello rizado al natural, con un ligero volumen, como si acabara de levantarse de la cama. Este peinado no fue casualidad y forma parte de una tendencia más amplia llamada "cabello despeinado", que se puede traducir como "desaliñado" o "descuidado".

Esta tendencia de belleza, que surgió en los años 80 y resurgió en los 2000, regresa con fuerza en 2026, impulsada por una nueva generación que valora la naturalidad. Lejos del peinado impecable, el cabello despeinado celebra la textura auténtica del cabello: rizos sueltos, ondas definidas y una cierta imperfección deliberada.

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¿Cómo lucir un cabello despeinado?

Para quienes quieran recrear el peinado de Sabrina Carpenter, no hace falta un peluquero profesional: el look despeinado se consigue con un cabello suelto y relajado de forma natural. Unos sencillos pasos bastan para lograr un resultado perfecto.

Opta por el secado al aire o utiliza un difusor para respetar la textura natural del cabello.

A continuación, aplica una espuma fijadora ligera o un spray texturizador para añadir volumen y movimiento.

Para finalizar, estruja suavemente el cabello con los dedos en lugar de usar un peine.

El objetivo es lograr un peinado deliberadamente natural, con un efecto espontáneo perfectamente logrado.

Con su look de cumpleaños, Sabrina Carpenter abraza por completo el regreso de la belleza natural. La cantante confirma su influencia estilística al revivir una tendencia que celebra las texturas, los materiales y la autenticidad.